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Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya
Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya
Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya
TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya
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Alan Walker merupakan seorang produser rekaman dan DJ berkebangsaan Norwegia-Inggris.
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Ia terkenal dengan single berjudul "Faded", dengan menerima sertifikasi platinum lebih dari 10 negara yang berbeda.
Alan Walker juga membuat beberapa single yang selalu hits dan memperoleh banyak pendengar melalui Spotify maupun YouTube.
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Berikut lagu-lagu dari Alan Walker lengkap dengan video clip:
(Link download lagu Alan Walker ada di akhir berita)
1. Alan Walker - The Spectre
- Link lagu Faded dari Alan Walker
2. Alan Walker - Lily
- Link lagu Lily dari Alan Walker