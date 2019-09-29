Download Lagu

Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya

Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya

Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya
youtube
Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya 

Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu: Kumpulan Lagu Alan Walker - Lagu MP3 & MP4: Lily, Diamond Heart, dan Lagu Lainnya

//

Alan Walker merupakan seorang produser rekaman dan DJ berkebangsaan Norwegia-Inggris.

Baca: WHATSAPP TERKINI - Fitur Baru Pemindai Sidik Jari, Cara Mengunci WA, Balas Pesan tanpa Buka Aplikasi

Baca: PESAN Istri pada Suami Sebelum Tewas Gantung Diri Mengharukan, Titip Rawat 4 Anak, Penjelasan Polisi

Ia terkenal dengan single berjudul "Faded", dengan menerima sertifikasi platinum lebih dari 10 negara yang berbeda.

Alan Walker juga membuat beberapa single yang selalu hits dan memperoleh banyak pendengar melalui Spotify maupun YouTube.

Baca: BJ HABIBIE TERKINI - Putra Akhirnya Jelaskan Kondisi Ayahnya, 44 Dokter Kepresidenan Disiapkan

Berikut lagu-lagu dari Alan Walker lengkap dengan video clip: 

(Link download lagu Alan Walker ada di akhir berita)

1. Alan Walker - The Spectre
- Link lagu Faded dari Alan Walker

2. Alan Walker - Lily
- Link lagu Lily dari Alan Walker

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Kumpulan Lagu
alan walker
Lagu MP3 & MP4
Diamond Heart
Lagu Lainnya
http://medan.tribunnews.com
Download lagu
Baca Juga
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan