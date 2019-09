Investasi Dalam Mata Uang USD, Berikan Imbal Hasil yang Lebih Tinggi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Kota Medan dikenal sebagai salah satu barometer bisnis di Indonesia. Dinamika bisnis yang tak pernah padam di kota Medan ini menjadikannya sebagai ikon bisnis utama di Pulau Sumatera.

Senior Vice President Intermediary Business PT Schroder Investment Management Indonesia Adrian Maulana mengatakan perekonomian global yang terus berkembang menawarkan beragam pilihan investasi menarik di mancanegara.

Dalam lima tahun terakhir berinvestasi di pasar negara maju, khususnya Amerika Serikat, memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada di dalam negeri.

"Karena itu, meskipun terdapat tantangan dalam pertumbuhan global yang muncul dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, namun tak bisa dipungkiri terdapat perkembangan menarik dengan terjadinya penguatan mata uang USD terhadap rupiah," kata Adrian, Minggu (29/9/2019).

Ia menyarankan untuk melakukan diversifikasi investasi, diversifikasi tersebut

hendaknya tidak terbatas pada jenis aset saja berupa pasar uang, pendapatan tetap, dan atau saham. Melainkan juga pada mata uang, sektor, hingga pada pilihan wilayahnya.

"Karena memang kita mengamati berinvestasi di pasar saham Amerika Serikat lebih menarik dalam lima tahun terakhir terlihat dari USD yang terus menguat, seiring dengan membaiknya perekonomian

di negara tersebut," jelas Adrian.

Sementara itu, Head of Investment Tokio Marine Life

Insurance Indonesia, Cholil Ridwan turut memperkenalkan peluang investasi dalam mata uang USD.

"Sesuai dengan nilai perusahaan Tokio Marine Life Insurance Indonesia, To Be a Good Company, dimana salah satu pilarnya adalah Look Beyond Profit, bahwa Tokio Marine Life Insurance Indonesia selalu memprioritaskan kebutuhan Nasabahnya dalam berbagai aspek. Salah satunya melalui produk unit-linked Tokio Marine Life Insurance Indonesia, dimana selain bisa

mendapatkan proteksi, melalui tiga pilihan dana investasi baru TM Global Syariah Equity Fund, TM USD Offshore syEquity Fund, dan TM USD Global syEquity Fund, nasabah diharapkan mempunyai lebih banyak pilihan dana investasi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik," kata Cholil.

Dalam kesempatan yang sama Area Sales Head Sumatera dan Kepulauan Riau PT Tokio Marine Life Insurance

Indonesia Hendra Lie menjelaskan, Medan adalah kota metropolis terbesar ketiga di Indonesia, dengan karakter masyarakat yang beragam.

"Masyarakat Medan memiliki ciri khas ulet, kerja keras, pantang menyerah, pandai melihat peluang, dan berani mengambil risiko, termasuk dalam hal perencanaan keuangan serta berinvestasi. Ada berbagai segmen masyarakat Medan yang paham mengenai beragam jenis investasi, tidak hanya yang konvensional," ucap Hendra.