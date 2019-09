Temui Claudia Emmanuela Santoso, Baim Wong Terbang Langsung ke Jerman

Mengetahui bakat luar biasa Claudia Emmanuela Santoso, aktor Baim Wong kemudian berniat untuk menemuinya. Tak tanggung-tanggung, Baim Wong bahkan akan langsung terbang ke Jerman untuk menemui Claudia Emmanuela Santoso.

TRIBUN-MEDAN.com - Penampilan Claudia Emmanuela Santoso di The Voice Germany beberapa waktu lalu sempat jadi bahan perbincangan publik.

Claudia Emmanuela Santoso menyanyi lagu OST film The Greatest Showman berjudul Never Enough di hadapan 4 juri.

Berkat penampilannya yang memukau, Claudia Emmanuela Santoso pun mendapatkan standing ovation dari keempat juri The Voice Germany.

Tak hanya itu saja, penampilan Claudia Emmanuela Santoso juga sempat memuncaki trending YouTube Indonesia beberapa waktu lalu.

Video Mendebarkan Claudia, Gadis Asal Cirebon Sukses Buat 4 Juri The Voice Jerman Stadning Ovation (YouTube The Voice of German)

Hal itu disampaikan langsung oleh Baim Wong melalui wawancaranya dengan awak media.

"Mau ketemu Audi (Claudia Emmanuela Santoso) jadi orang-orang Indonesia juga biar tahu dia," ucap Baim Wong seperti dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube beepdo pada Sabtu 28 September 2019.

"Nah ini ada waktu sekitar dua hari, jadi saya mau langsung berangkat (ke Jerman)," lanjutnya.