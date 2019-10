Permen Sehat dan Mi Durian Siswa SMP YPSA Diikutkan Ajang Perlombaan Penelitian di Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz, melepas, delegasi siswa-siswi SMP YPSA mengikuti ajang World Invention Competition and Exhibition, SEGI College, Subang Jaya Malaysia, 2-6 Oktober 2019, Senin (30/9/2019).

Tampak hadir dalam pelepasan Pembina YPSA Buya Sofyan Raz, Ketua Umum Hj Rahmawaty dan kepala SMP dan SMA YPSA.

Miss Kiki sapaan akrab Sekretaris Umum YPSA ini mengimbau agar siswa-siswi SMP mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhannya di sana.

“Selain persiapan presentasi produk, kalian juga harus mempersiapkan mental dan kesehatan karena akan jauh dari keluarga dan tanah air. Sesampai di sana perhatikan sikap dan disiplin kalian, tunjukkan kita orang Indonesia juga punya karakter,” kata Miss Kiki sebutan akrab Sekum YPSA ini.

Kepala SMP YPSA Irsal Efendi mengatakan bahwa SMP YPSA mengirimkan dua tim dengan inovasi Nephaceum Candy (healthy candy for your healthy life) atau permen biji rambutan, permen kesehatan untuk hidup yang lebih sehat dan inovasi yang diberi nama D’Noodle (Alternatif food from durian seed, for indonesia to Zero Hunger) atau Mi Durian, makanan alternatif dari biji durian, untuk indonesia bebas dari gizi buruk.

Irsal juga menambahkan YPSA menyambut baik kreativitas siswa dalam mengikuti ajang perlombaan penelitian.

"Di era revolusi industri 4.0 sudah saatnya siswa tidak lagi hanya mendapatkan keilmuan secara konvensional tetapi sdh mampu menciptakan kreativitas dengan produk yang berdayaguna," ujarnya.

Muhammad Cio Robbi Haganta Tarigan, selaku guru pembimbing peneliti SMP YPSA mengatakan awalnya siswa mengawali dengan seleksi proposal dan oleh Indonesia Young Scientist Association (IYSA) dinyatakan lulus.

Tim SMP YPSA terdiri dari siswa-siswi kelas 7 yakni Taufik Syahputra, Muhammad Faisal Algerie, Najwa Janjua, Beugleh Hate Sabri, Naura Putri syakela Wicaksono, dan Fachira Qarira Nayla Putri.

Tim kelas 8 SMP YPSA yakni Nailah Zahwa Negara, Karina Rizanti Edwar, Maritsa Baihaqqi Irsani Hasibuan, dan Naflah Aqila Adam Harahap.(*)