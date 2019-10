DOWNLOAD LAGU Ari Lasso HAMPA, Lagu MP3 & MP4, Lengkap Lirik dan Kunci (Chord) Gitar Lagu

Lagu dengan judul 'Hampa' dinyanyikan oleh Ari Lasso.

Lagu 'Hampa' bukan sebuah lagu baru, karena sudah dirilis sejak tahun 2016.

Dibawakan dengan jenis musik pop, lagu 'Hampa' menceritakan tentang seseorang yang sedang dalam kekosongan setelah ditinggal orang yang disayangi.

Berikut Lirik dan Kunci (Chord) Gitar Lagu 'Hampa' - Ari Lasso:

C G Am

Kupejamkan mata ini

Dm A Dm

Mencoba tuk melupakan



G F C

Segala kenangan indah

A Dm G

Tentang dirimu…Tentang mimpiku



C G Am

Semakin aku mencoba

Dm A Dm

Bayangmu semakin nyata

G F C

Merasuk hingga ke jiwa

A Dm G

Tuhan tolonglah…Diriku

Reff :



C Am Dm G

Entah dimana…Dirimu berada

E Am Dm G

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

C Am Dm G

Apakah disana…Slalu rindukan aku

E Am Dm G

Seperti diriku yang slalu merindukanmu

G

Selalu merindukanmu



C G Am

Tak bisa aku ingkari

Dm A Dm

Engkaulah satu-satunya

G F C

Yang bisa membuat jiwaku

A Dm G

Yang pernah mati…Menjadi berarti



C G Am

Namun kini kau menghilang

Dm A Dm

Bagaikan ditelan bumi

G F C

Tak pernahkah kau sadari

A Dm G

Arti cintamu…Untukku

Back To : Reff

