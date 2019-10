HASIL & Jadwal Liga Champions Liverpool vs Salzburg, Barcelona vs Inter Milan, Lille vs Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - HASIL & Jadwal Liga Champions Liverpool vs Salzburg, Barcelona vs Inter Milan, Lille vs Chelsea

Sejumlah tim teras Eropa meraih hasil positif dalam matchday 2 Liga Champions yang berlangsung pada Selasa (1/10/2019) atau Rabu dini hari WIB.

Tim-tim yang meraih kemenangan pada Liga Champions Selasa malam adalah Bayern Muenchen, Juventus, Manchester City, Atletico Madrid, dan Paris Saint-Germain (PSG).

Satu-satunya tim besar yang gagal meraih kemenangan pada Selasa malam adalah Real Madrid.

Pertandingan Real Madrid vs Club Brugge di Grup A tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.

Pada pertandingan Grup A lain, PSG menang tipis 1-0 berkat gol Mauro Icardi di markas Galatasaray.

Hujan gol terjadi pada laga Grup B antara Tottenham vs Bayern Muenchen di Stadion Tottenham Hotspur, London.

Laga Tottenham vs Bayern itu berkesudahan 7-2 untuk kemenangan tim tamu, dengan empat gol di antaraya dicetak oleh Serge Gnabry.

