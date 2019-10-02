Liga Champions

LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang

LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang

LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang
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LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang 

LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang

TRIBUN-MEDAN.com - LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang.

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Sejumlah tim teras Eropa meraih hasil positif dalam matchday 2 Liga Champions yang berlangsung pada Selasa (1/10/2019) atau Rabu dini hari WIB. 

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Tim-tim yang meraih kemenangan pada Liga Champions Selasa malam adalah Bayern Muenchen, Juventus, Manchester City, Atletico Madrid, dan Paris Saint-Germain (PSG). 

Satu-satunya tim besar yang gagal meraih kemenangan pada Selasa malam adalah Real Madrid. 

Pertandingan Real Madrid vs Club Brugge di Grup A tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.

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Pada pertandingan Grup A lain, PSG menang tipis 1-0 berkat gol Mauro Icardi di markas Galatasaray. 

Hujan gol terjadi pada laga Grup B antara Tottenham vs Bayern Muenchen di Stadion Tottenham Hotspur, London. 

Laga Tottenham vs Bayern itu berkesudahan 7-2 untuk kemenangan tim tamu, dengan empat  gol di antaraya dicetak oleh Serge Gnabry. 

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hasil liga champions
Liga Champions
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Juventus
M City
PSG Menang
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Editor: Salomo Tarigan
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