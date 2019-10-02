Liga Champions
LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang
LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang
LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang
TRIBUN-MEDAN.com - LIGA CHAMPIONS - HASIL LIGA CHAMPIONS, Hujan Gol Bayern Munchen, Juventus, M City dan PSG Menang.
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Sejumlah tim teras Eropa meraih hasil positif dalam matchday 2 Liga Champions yang berlangsung pada Selasa (1/10/2019) atau Rabu dini hari WIB.
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Tim-tim yang meraih kemenangan pada Liga Champions Selasa malam adalah Bayern Muenchen, Juventus, Manchester City, Atletico Madrid, dan Paris Saint-Germain (PSG).
Satu-satunya tim besar yang gagal meraih kemenangan pada Selasa malam adalah Real Madrid.
Pertandingan Real Madrid vs Club Brugge di Grup A tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.
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Pada pertandingan Grup A lain, PSG menang tipis 1-0 berkat gol Mauro Icardi di markas Galatasaray.
Hujan gol terjadi pada laga Grup B antara Tottenham vs Bayern Muenchen di Stadion Tottenham Hotspur, London.
Laga Tottenham vs Bayern itu berkesudahan 7-2 untuk kemenangan tim tamu, dengan empat gol di antaraya dicetak oleh Serge Gnabry.
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hasil liga champions
Liga Champions
Hujan Gol Bayern Munchen
Juventus
M City
PSG Menang
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