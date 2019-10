Ekspor Sumut Turun 11,17 Persen, Lihat Data Lengkapnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumut pada bulan Agustus 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2019, yaitu dari US$ 707,64 juta menjadi US$ 673,99 juta atau turun sebesar 4,75 persen.

"Bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2018, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 11,17 persen," ujar Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi.

Ia menjelaskan nilai ekspor Sumut yang mengalami kenaikan pada Agustus 2019 terhadap Juli 2019 terjadi pada golongan karet dan barang dari karet sebesar US$ 2,36 juta (2,38 persen) diikuti buah-buahan sebesar US$ 2,29 juta (14,41 persen), serta sabun dan preparat sebesar US$1,91 juta (7,76 persen). Penurunan nilai ekspor terbesar bulan ini terjadi pada golongan lemak dan minyak hewan nabati sebesar US$ 15,36 juta (-5,94 persem) diikuti kopi, teh, rempah-rempah turun sebesar US$11,50 juta (-23,02 persen).

"Ekspor ke Tiongkok pada Agustus 2019 merupakan yang terbesar yaitu US$ 118,63 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US$ 75,97 juta dan India sebesar US$60,98 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 37,92 persen," ujarnya.

Diakui Syech, menurut kelompok negara tujuan ekspor pada Agustus 2019, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US$ 275,42 juta (40,86 persen).

Ia menjelaskan nilai impor melalui Sumut pada bulan Agustus 2019 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar US$ 343,02 juta, atau turun sebesar 21,54 persen dibandingkan bulan Juli 2019 yang mencapai US$ 437,21 juta. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 33,93 persen.

"Nilai impor yang mengalami kenaikan pada bulan Agustus 2019 adalah kelompok barang modal naik sebesar 27,23 persen, sedangkan barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 5,38 persen dan bahan baku atau penolong turun sebesar 28,40 persen," katanya.

Pada Agustus 2019, kata Syech, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar adalah karet dan barang dari karet sebesar US$ 1,08 juta (7,17 persen), Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah bahan bakar mineral sebesar US$ 18,91 juta (-45,36 persen) diikuti bahan kimia anorganik turun sebesar US$14,05 juta (-45,59 persen).

"Nilai impor bulan Agustus 2019 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu US$115,40 juta dengan perannya mencapai 33,64 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar US$ 29,99 juta (8,74 persen) dan Amerika Serikat sebesar US$ 29,81 juta (8,69 persen)," katanya.

Dalam kesempatan yang berbeda Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo mengatakan semenjak perang dagang AS dan China terjadi dan terus berlanjut hingga kini, ekonomi global menyebabkan ekspor dan impor Indonesia khususnya Sumut mengalami penurunan.