Jafri Sastra: Suporter PSMS Layak Jadi Man of The Match Pekan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Pelatih PSMS Medan, Jafri Sastra mengaku bangga terhadap suporter tim Ayam Kinantan yang selalu hadir memberikan suport saat main di manapun.

Saat PSMS bentrok kontra Sriwijaya, ia melihat suporter hadir di Stadion Gelora Sriwijaya. Dukungan yang diberikan suporter membuat semangat pemainnya bertambah.

Bahkan Jafri menyebut yang pantas menjadi man of the match atas kemenangan PSMS dari Sriwijaya FC ADALAH suporter.

"Semua pemain bagus dan berjuang. Saya melihat suporter PSMS lah cocok jadi man of the match-nya. Karena di manapun berada mereka hadir memberikan dukungan terhadap PSMS. Thanks doa dan supportnya," ungkap Jafri, Kamis (3/10/2019).

Ia berharap dukungan suporter terus mengalir di laga berikutnya meski tak main di Medan. Agar timnya bisa meraih kemenangan pada setiap pertandingan. Mengingat saat ini Legimin dkk tengah berjuang untuk lolos ke babak delapan besar.

Namun, Jafri harus berbenah dan fokus pada timnya lagi. Kemenangan atas Sriwijaya FC kemarin sudah mereka lupakan dan menatap laga berikutnya bersua PSGC Ciamis.

"Saat ini kami tengah fokus hadapi PSGC. Ini juga laga yang penting buat kami. Dengan adanya waktu tersisa ini, saya tengah fokus membenahi finishing dan transisi pemain," pungkasnya. (lam/tribun-medan.com)