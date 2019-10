Persiapan SEA Games, Atlet Kickboxing Bonatua Try Out ke Bali dan Taiwan

TRIBUN-MEDAN.com - Kickboxer Sumatera Utara, Bonatua Lumban Tungkup menjalani masa persiapan yang tidak terlalu panjang jelang berlaga di SEA Games Filipina 2019 awal Desember mendatang.

Usai meraih medali emas pada Kejuaran Nasional Kick Boxing awal Agustus lalu, dirinya langsung dipanggil mengikuti pelatnas di Icuk Sugiarto Traning Center (ISTC) Sukabumi, Jawa Barat.

Kepada Tribun Medan, Bona menuturkan saat ini tengah fokus menjalani program latihan di pelatnas. Satu-satunya atlet asal Sumut yang lolos masuk dalam tim pelatnas ini mengatakan, demi mematangkan persiapan jelang Sea Games, para atlet Kickboxing diberikan kesempatan mengikuti sejumlah try out.

Bersama para rekannya di tim pelatnas, Bona menuturkan baru saja selesai mengikuti try out di negara Taiwan.

"Kami baru pulang dari try out di Taiwan tanggal 1 kemarin. Try out lebih kurang seminggu lebih. Setelah dari Taiwan kami latihan lagi di Icuk Sugiarto Traning Center (ISTC) Sukabumi," ujarnya, Sabtu (5/10/2019).

Bona menuturkan selama seminggu lebih di Taiwan, para atlet Indonesia dilatih oleh tiga orang pelatih asal negara Kirgiztan yang juga merupakan juara dunia kickboxing. Dari tiga pelatih itu para atlet pelatnas dibekali mulai dari teori hingga praktik langsung pertarungan kickboxing. Tak hanya peningkatan kemampuan, namun berbagai teknik baru turut diajarkan bagi mereka.

"Di Taiwan kami dipertemukan dengan juara-juara dunianya kickboxing, namanya Tahir Muratov, Aleksy Pedoseev, dan Voinov. Banyak dapat ilmunya dari sana, kayak teknik-teknik yang belum pernah diliat sebelumnya diajari juga. Jadi wawasan kita makin banyak," terang mahasiswa Universitas Negeri Medan ini.

Tak hanya itu, atlet muda kelahiran 18 November 1999 ini juga mengatakan dari para pelatih asing tersebut mereka juga diajarkan strategi bertahan dikala terjepit saat pertandingan. Selain itu mereka juga dibekali sejumlah strategi bertanding untuk menghindari dan mengatasi serangan lawan.

"Kami diajarkan misalnya saat posisi di tengah-tengah ring itu apa yang harus kita lakukan, contohnya curi poin. Terus kalau dipinggir ring apa yang paling efektif dilakukan. Begitu juga saat di sudut serangan apa yang tepat. Terus bagaimana menghindar, mematahkan kuncian lawan dan juga berbagai peraturannya juga diajarin," jelasnya.

Lebih lanjut kata Bona, usai try out di Taiwan, pelatihnya mengatakan, para atlet rencananya akan kembali mengikuti uji coba lanjutan di Bali pertengahan Oktober nanti. Dia mengatakan tetap akan mempersiapkan diri menjalani sekuru program latihan menuju Sea games. Dia akan berjuang sekuat tenaga, apalagi dia juga menargetkan bisa menyumbang medali di ajang olahraga antar negara-negara se Asia Tenggara itu.



"Infonya dua minggu dulu latihan di pelatnas baru ke Bali. Di sana nanti akan lebih banyak sparing. Yang pastinya semua ilmu yang dikasih coach itu supaya aku punya bekal nanti buat di SEA Games," kata atlet asal Samosir ini.

