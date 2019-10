DOWNLOAD LAGU MP3 Salah Apa Aku 'Entah Apa yang Merasukimu' Video, Lirik Lagu & Chord Kunci Gitar

TRIBUN-MEDAN.com - LIRIK LAGU & Chord Kunci Gitar 'Entah Apa yang Merasukimu' atau Salah Apa Aku, Berikut Videonya

//

Lagu yang sedang viral ini tampaknya sedang banyak digandrungi dari semua kalangan, Kamis ( 3/10/19 ).

Viral melalui tiktok menjadi sebuah keuntungan yng menghingapi band asal SUMSEL ini.

Berikut ini lirik lagu 'Salah Apa Aku' atau 'Entah Apa yang Merasukimu' oleh ILIR 7 serta kunci gitarnya.

Intro : C ~ G ~ F ~ Fm….



C G/B

….Aku percaya kamu



F

Tapi lagi-lagi kau bohongiku



G

Kau telah tipu aku ~

*)

C G/B

….Aku menyayangimu



F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku



G

Kau telah khianatiku



#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah



G

Kau membagi cinta dengan dirinya



F

Aku yang terluka



G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~



C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

Kau sia ~ siakan cintaku ~

*

*)

C G

….Aku menyayangimu



F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku



G

Kau telah khianatiku



#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah



G

Kau membagi cinta dengan dirinya



F

Aku yang terluka



G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:



C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku



Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~





Song: Am G F -Em Dm -Em F G

huwo ~

Reff:



C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku



Am G

Yang tulus mencintaimu ~



C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ woo ~



C G

Entah apa yang merasukimu



F C

Hingga kau tega mengkhianatiku



Am G

Yang tulus mencintaimu ~



C G

Salah apa diriku padamu



F C

Hingga kau tega menyakiti aku



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~ hoo ~



Am G F

kau sia ~ siakan cintaku ~

Download Lagu Salah Apa Aku atau Entah Apa yang Merasukimu dari Ilir7 via Spotify



Spotify merupakan platform yang menyediakan lagu dari semua negara di dunia termasuk Indonesia.



Kelebihan mengunduh lagu dari Spotify adalah dapat kamu dengarkan lagu tersebut secara offline atau tanpa koneksi internet.



Sebelum menggunakan fitur download yang ada di Spotify, kamu harus beralih ke akun premium atau berlangganan.



Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya dengan Rp 4.990 kemudian Rp 49.990/bulan setelahnya jika membayar dengan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.



Kamu juga bisa menggunakan kartu IM3 Oreedo, XL, Smartfren, Tri, dan Telkomsel dengan harga Rp 54.990/bulan dan dapat berhenti berlangganan kapan pun kamu mau.



Setelah berpindah ke akun Premium, kamu bisa mencari lagu dan tahan playlist atau album tersebut hingga muncul tulisan Download.



Tap tulisan 'download' dan tunggu hingga proses mengunduh selesai.



Setelah selesai mengunduh, kamu bisa mendengarkan lagu tersebut di manap un dan kapanpun walau tanpa koneksi internet atau secara offline.



Berikut Link Stream atau Download Lagu Salah Apa Aku dari Ilir7



LINK download lagu Salah Apa Aku versi asli oleh Ilir 7



LINK download Salah Apa Aku versi Remix/DJ Gagak

