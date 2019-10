Dipecat dari Kebun, Arif Rizal Lakoni Bisnis Haram Edarkan Ganja, Dicokok Polisi Bawa 10 Kg

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Bandar narkotika jenis ganja, Arif Rizal (53) warga Dusun Rahmat Desa Rahmat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dicokok personel Satresnarkoba Polres Langkat.

Pria ini terciduk membawa 10 Kg ganja saat dalam perjalanan menumpang Bus Kurnia dengan nomor polisi BL 7787 PB.

Petugas menyetop busnya di Jalan Lintas Medan-Aceh Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Senin (7/10/2019).

Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Adi Haryono mengatakan, petugas Unit I Satresnarkoba Polres Langkat menyita 10 kilogram daun kering ganja dari tersangka.

Daun ganja siap edar ditemukan sudah dibalut dengan lakban, yang disimpan di dalam ras ransel berwarna hitam.

"Dari tersangka kami amankan 10 Kg ganja saat menumpang Bus Kurnia. Pengungkapan ini berkat informasi dari masyarakat. Diinfokan ada bandar membawa ganja dari Aceh dengan menumpangi Bus Kurnia dengan nomor polisi BL 7787 PB," katanya.

Petugas pun melakukan pemantauan di jalan lintas Sumatera Aceh-Langkat. Hingga bus yang dimaksud melintas, lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pria yang mencurigakan.

"Kami melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaannya, dan barang bukti kami temukan di dalam tas ranselnya. Dia tidak melakukan perlawanan saat kami periksa," katanya.

Berdasarkan introgasi, Arif Rizal hendak mengantarkan 10 Kg ganja ke seseorang yang berdomisili di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Saat ini yang bersangkutan Arif Rizal dilakukan pemeriksaan lanjut dan ditahan di sel tahanan Mapolres Langkat.



"Ganja tersebut miliknya sendiri yang akan diantarkan ke Riau. Bukan kurir dia. Dia ini bandar sudah dua kali main. Ganja dibelinya dari seseorang berinisial Is warga Lhokseumawe, Aceh seharga Rp 700 ribu per Kg dan akan dijual tersangka di Riau seharga Rp 1,7 juta per Kg," ujarnya.



Arif Rizal mengatakan, dia selama ini sudah pengangguran lantaran dipecat, dan terdesak masalah ekonomi untuk menghidupi keluarganya. Pria ini sebelumnya bekerja di salah satu perkebunan di Aceh.

"Saya gak punya kerjaan, selama ini sudah dipecat dari kerja kebun. Saya juga terdesak ekonomi untuk kehidupan sehari-hari," katanya.

Saat ini petugas juga sedang melakukan pengembangan lebih lanjut. Selain ganja, polisi juga menyita satu tas ransel warna hitam untuk membawa ganja, serta satu unit telepon genggam warna biru hitam.

(Dyk/tribun-medan.com)