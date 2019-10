Hakim Minta PT Kiat Unggul Serius Hargai Nyawa 30 Korban Tewas Terbakar, Gubernur Diminta Memikirkan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kepala UPT Disnaker Wilayah I Binjai-Langkat-Medan, Seveline Rosdiana Butet Tambunan kembali dipanggil ke Pengadilan Negeri Binjai. Majelis Hakim kembali menggelar sidang lanjutan kebarakan korek gas ilegal PT Kiat Unggul yang menewaskan 30 orang di Ruang Cakra, Selasa (8/10).

Lagi-lagi, Disnaker Sumut tak dapat menunjukkan akte PT Kiat Unggul yang diminta oleh majelis hakim yang diketuai Fauzul Hamdi didampingi Dedy dan Tri Syahriawani. Disnaker Sumut hanya dapat menunjukkan nomor akte perusahaan.

Di hadapan majelis, Kepala UPT Disnaker Wilayah I Binjai-Langkat-Medan, Seveline Rosdiana Butet Tambunan didudukan sebagai saksi. Dia menjelaskan tentang jumlah perusahaan, dan jumlah staf pengawas yang tersebar di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Seveline menyerahkan berkas dan data perusahaan yang ada di tiga daerah pengawasanny. Ternyata, terdapat 4.662 perusahaan, dan yang terawasi UPT Disnaker Wilayah I hanya sebanyak 1.660 perusahaan.

"Yang sudah 1.660, jadi satu orang mengawasi 60 perusahaan dalam setahun. Maksimalnya semampu pengawas, tidak ada maksimal. Disnaker Sumut juga menerima kasus pengaduan dari serikat dan unjuk rasa," kata Seveline.

Mendengar keterangan saksi, hakim sempat berang lantaran Seveline menyampaikan alasan tidak dapat mengawasi 4.662 perusahaan karena keterbatasan dan minim staf. Seveline terkesan tidak profesional.

"Sebenarnya tidak ada alasan seperti itu. Minimal tetap harus ada diawasi perusahaan itu. Jadi enggak ada alasan untuk tidak terawasi, kamu bilang pula minim staf lah," tukas Hakim Ketua, Fauzul Hamdi kepada Seveline.



Majelis dan Jaksa Penuntut Umum Benny Surbakti juga menyoal tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnaker Sumut dalam melakukan penyelidikan dalam tragedi maut skala nasional ini. Dan terungkap lah bahwa pasca kejadian sama sekali tidak ada penyelidikan dimaksud, dengan dalih perkara ditangani Polres Binjai.

Majelis juga menyinggung soal santunan yang wajib diberikan kepada ahli waris, termasuk juga soal izin usaha PT Kiat Unggul agar dicabut atau dibekukan sementara waktu. Alasnanya, pembayaran santunan merupakan hak normatif dari perusahaan yang selama ini dianggap punya izin.

"Kadis menetapkan setiap ahli waris menerima santunan Rp 150 juta. Setahu saya ada (dilakukan upaya pemenuhan santunan itu)," jawab saksi.



Menanggapi jawaban saksi, Hakim Dedy menyatakan PT Kiat Unggul seharusnya mampu berikan santunan Rp 150 Juta per korban. Katanya, kalau dilihat dari jumlah produksinya dan jumlah perusahaan yang ada di tiga lokasi di Langkat seharusnya wajib dipenuhi santunan Rp 150 juta.

"Kita yang hidup harus sangat menghargai nyawa. Tempat usahanya di Langkat saja ada 3 harusnya perusahaan bisa penuhi itu kalau serius. Siapapun pasti prihatin, saya prihatin dengan para korban. Ini sudah menjadi tragedi, dan Gubernur pun harusnya memikirkan. Harusnya Kadis ibu yang bertanggung jawab ini," tegas Hakim, Dedy.



Tak lama berselang, Majelis hakim menutup persidangan setelah dua Penasehat Hukum ketiga terdakwa memberi keterangan. Sidang dilanjutkan pada Jum'at (11/10) mendatang dengan agenda mendengar saksi dari Kepala Desa Sambirejo, Camat Binjai dan Kepala UPT Disnaker Wilayah II.

Dalam dakwaan jaksa, ketiga terdakwa masing-masing Dirut PT Kiat Unggul Indramawan, Menejer Operasional Burhan dan Menejer Personalia Lismawarni dijerat dengan pasal berlapis.

Terdakwa Indramawan didakwa Pasal 188 Subsider Pasal 359 KUHPidana dan atau Pasal 183 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 76i Jo Pasal 88 UU No 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 62 ayat (1) UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 120 ayat (1) UU No 3/2014 tentang Perindustrian.

Terdakwa Burhan didakwa Pasal 188 Subsider Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 74 huruf d Jo Pasal 18 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 76i Jo Pasal 88 UU No 35/2014 tentang perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Lismawarni didakwa Pasal 188 atau Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 74 huruf d Jo Pasal 183 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 76i Jo Pasal 88 UU No 35/2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(dyk/tribun-medan.com)