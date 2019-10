Hati-hati, Kebiasaan Tidur Kurang dari 6 Jam per Hari Bisa Sebabkan Kematian Dini

TRIBUN-MEDAN.com - Diabetes dan penyakit kardiovaskular adalah salah satu penyakit paling umum yang memengaruhi orang dewasa.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memerkirakan ada lebih dari 100 juta orang dewasa Amerika yang saat ini hidup dengan diabetes atau prediabetes.

Selain itu, ada lebih dari 1,5 juta orang mengalami stroke atau serangan jantung setiap tahun di seluruh negeri.

Tetapi menurut sebuah studi baru, kadar gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi bukan satu-satunya masalah penderita diabetes atau penyakit kardiovaskular.

Mereka mungkin juga memiliki risiko tinggi untuk terserang kanker dan kematian dini.

Risiko-risiko itu muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena kebiasaan yang tidak sehat.

Para peneliti menemukan, bahwa risiko kanker dan kematian dini meningkat pada orang dewasa yang tidur kurang dari enam jam per hari setelah mengalami stroke, penyakit jantung atau diabetes tipe 2.

Studi baru yang diterbitkan dalam Journal of American Heart Association, menganalisis data pada lebih dari 1.600 orang dewasa, berusia 20 hingga 74 tahun, yang merupakan bagian dari Penn State Adult Cohort.

Para peneliti membagi peserta menjadi dua kelompok berdasarkan kondisi medis mereka.