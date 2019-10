Kuliah Umum Presiden APIEM di APP Darma Agung: MICE Harus Kreatif Padukan Seni dan Iptek

TRIBUN-MEDAN.com-Presiden of the Asia Pacific Institute for Events Managements (APIEM) Prof David Hind menyampaikan kuliah umum pada Akademi Pariwisata dan Perhotelan Darma Agung (APP DA) Medan, di Hermina Centre, Jl Dr TD Pardede No 21 Medan, Selasa (8/10/2019).

Dalam acara bertajuk "MICE for Hotel and Tourism Industry" ini hadir Rektor Universitas Darma Agung (UDA) Dr Jaminuddin Marbun SH MHum. Dari APP DA antara lain, Direktur Dra Binur P Napitupulu MM, Wakil Direktur 1 Dra Dame Girsang MSi, Wakil Direktur 3 Dr Andy Padriady SH MSi, dosen Drs Nalom Tambunan MSi, dan pegawai. Mahasiswa hadir mewakili tiap fakultas UDA dan APP DA.

David Hind memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam bidang pariwisata, perhotelan, dan pendidikan manajemen acara. Karir akademisnya dimulai di Newcastle-upon-Tyne Polytechnic, Inggris sekarang Northumbria University. Saat ini, selain sebagai Presiden of the Asia Pacific Institute for Events Managements (APIEM), dia juga merupakan Chief Exevutive UK Event Industry Academy.

Di Indonesia, David menjadi Profesor Tamu di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Indonesia. Dia telah melakukan proyek konsultasi dalam manajemen pariwisata dan acara. Dia juga sering diundang untuk memberikan makalah konferensi dan lokakarya.

Menurut David, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di era disrupsi saat ini, harus didorong untuk kreatif. Caranya, dengan memadukan seni dan ilmu pengetahuan. Kegiatan akan sukses penyelenggaraannya jika bisa membekas dengan nilai kenangan yang maksimal bagi orang yang melihat dan terlibat di dalamnya. Dia berbagi resep sukses menyelenggarakan MICE.

David mencontohkan, kegiatan Asian Games XVIII tahun 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah. Pembukaan dengan atraksi Presiden Jokowi seolah mengendarai sepeda motor menuju Gelora Bung Karno tempat pembukaan acara. Penampilan itu memberi kesan yang baik dan unik untuk Indonesia, sebagai tuan rumah.

Mengacu data Global Business Travel Association (GBTA) 2014, posisi MICE sangat kompetitif. Sebab, minimal 50 persen dari transaksi wisata dunia 1,18 triliun dolar AS adalah perjalanan bisnis. Porsi menjanjikan pun dimiliki Asia Pasifik dengan porsi transaksi MICE mencapai 40 persen dari slot tersebut.

Berdasarkan International Congress & Convention Association (ICCA) pada 2018, wisatawan MICE memiliki kemampuan spending (pengeluaran) 2.000 dolar AS per orang per hari. Angka tersebut merupakan tujuh kali lipat dari kemampuan wisatawan biasa. Spesialnya, wisatawan MICE ini memiliki rata-rata menginap lima malam.

Sementara itu, Binur P Napitupulu mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan kompetensi para mahasiswa yang mengikuti program pendidikan di APP DA.

"Kami berupaya menghadirkan pembicara yang berkompeten memberikan pembekalan bagi para mahasiswa kita," ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terutama dalam topik yang diberikan pembicara dari Inggris tersebut.

Diakhir acara, Dra Binur P. Napitupulu MM memberikan cinderamata berupa plakat kepada Mr David Hind.(*)