TRIBUN-MEDAN.COM - LIGA CHAMPIONS: Jadwal Lengkap Liga Champions, Ajax vs Chelsea, Slavia Praha vs Barcelona & Lainnya

Jadwal siaran langsung Liga Champion matchday 3 musim 2019/2020 akan disiarkan langsung mulai Rabu (22/10/2019) malam.

Liga Champions yang disiarkan langsung (live) di SCTV menyajikan laga-laga seru di antaranya Slavia Praha vs Barcelona, Ajax vs Chelsea, Inter Milan vs Borussia Dortmund.

Link Live streaming Liga Champions dapat diakses di situs penyedia live streaming, di antaranya vidio.com premier.

Di grup H, Ajax akan meladeni juara bertahan Liga Eropa, Chelsea. Laga Ajax vs Chelsea akan disiarkan langsung pada Kamis, 23 Oktober 2019.

Penampilan semifinalis Liga Champions musim lalu itu cukup konsisten di babak penyisihan grup Liga Champions.

Dua laga yang telah dilakoni berhasil dimenangkan dengan skor identik 3-0.

Jika The Blues mampu mengalahkan Ajax, peluang untuk melaju ke babak 16 besar akan terbuka lebar.