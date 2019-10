Luna Maya Dirias MUA Victoria Makeup Atelier, Tuai Pujian dari Rekan Artis dan Putri Presiden Jokowi

Sang MUA menyebut, riasan tersebut sebagai tes makeup untuk Luna Maya. Namun tak diketahui pasti riasan itu nantinya akan dipakai untuk acara apa.

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah selebriti mengomentari riasan aktris sekaligus model, Luna Maya, yang didandani oleh Make-up Artist (MUA), Victoria Makeup Atelier.

Hasil riasan itu diunggah ke akun Instagram sang make-up artist, Senin (7/10/2019).

Tampak Luna dengan rambut disanggul.

Ia juga mengenakan dress dengan paduan warna silver, biru dan krem.

Makeup Test for Queen to be!

You are precious and too precious for all of us, we know your kindness, heart, fully blessed having you in our life...

Wiish you forever happy dearest @lunamaya