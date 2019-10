Cassandra Lee Pamer Wajah Tanpa Riasan, Ajak Wanita untuk Lebih Sayangi Diri Sendiri

Meski terlihat percaya diri dengan kondisi wajahnya sekarang, ternyata Cassie sempat merasa ragu untuk mengunggah foto bareface-nya.

TRIBUN-MEDAN.com - Pemain sinetron Cassandra Lee kembali menjadi perbincangan warganet setelah mengunggah 2 foto ke Instagram pada Rabu (9/10/2019).

Mantan pacar Randy Martin itu mengunggah foto yang meunjukkan kondisi dirinya yang sebenarnya.

Karena hal itu, banyak warganet yang memberikan support untuk Cassandra Lee.

Cassandra Lee (TribunStyle.com/ Instagram @cassandraslee)

Dalam postingannya itu Cassie, sapaan akrab Cassandra Lee mengunggah 2 buah foto tentang kondisi wajahnya.

"Hey guys , so this is me . Completely barefaced," tulis gadis berdarah Inggris-Perancis-Irlandia-Jawa itu.

Cassie terlihat natural tanpa polesan make up apapun di wajah blasterannya.

"Ga ada makeup atau edit (paling filter dikit yng foto pertama lol) setelah seharian shooting ,wara wiri , ini adalah muka aku dengan segala kekurangannya:))," tutur Cassie

Meski terlihat sempurna di layar kaca, ternyata Cassie juga memiliki kekurangan di wajahnya.

"Jerawat,freckles, ga ngalis, ga nutup kantong mata dan ga nyatok," imbuhnya