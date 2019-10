JADWAL SIARAN LANGSUNG Norwegia vs Spanyol, Denmark vs Swiss, Italia vs Yunani Mulai Malam Ini

TRIBUN-MEDAN.com - JADWAL SIARAN LANGSUNG Norwegia vs Spanyol, Denmark vs Swiss, Italia vs Yunani Mulai Malam Ini

Jadwal pertandingan matchday ketujuh Kualifikasi Euro 2020 berlanjut mulai malam ini.

Dua tim unggulan, Spanyol dan Italia, akan melanjutkan perjuangannya menuju putaran final Euro 2020.

Spanyol akan bertandang ke Stadion Ullevaal, markas Norwegia, Sabtu (12/10/2019) atau Minggu dini hari WIB.

La Furia Roja, julukan timnas Spanyol, saat ini berada di puncak klasemen Grup F.

Mereka mengoleksi poin sempurna, 18, hasil dari enam kemenangan dan unggul delapan angka dari Rumania yang ada di peringkat ketiga.

Kemenangan akan membuat timnas Spanyol semakin memperlebar jalan menuju putaran final Euro 2020.

Pada waktu yang bersamaan, Italia akan menjamu Yunani di Stadion Olimpico, Roma.