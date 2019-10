Pegadaian Kanwil I Medan Ajak Pegawai Perkuat Komunikasi dan Tingkatkan Silaturahim

Dr. Aqua Dwipayana, M.I.Kom. saat menjadi pembicara dalam Sharing Komunikasi dan Motivasi The Power of Silaturahim, Rahasia Sukses Menjalin Komunikasi Bisnis untuk Pencapaian Target Kinerja yang digelar oleh Pegadaian Kantor Wilayah I Medan menggelar di Danau Toba Convention Hall Medan, Sabtu (12/10/2019).

TRIBUN-MEDAN.com-Pegadaian Kantor Wilayah I Medan menggelar Sharing Komunikasi dan Motivasi The Power of Silaturahim, Rahasia Sukses Menjalin Komunikasi Bisnis untuk Pencapaian Target Kinerja di Danau Toba Convention Hall Medan, Sabtu (12/10/2019). Acara ini dihadiri oleh 400 pegawai Pegadaian Medan.

Pemimpin Pegadaian Kanwil I Medan Hakim Setiawan mengatakan pihaknya ingin mengusung spirit juara. Sesuai dengan tagline bersinergi untuk menjadi juara. Salah satu caranya adalah dengan memperkuatkan sinergi.

"Karyawan di Kanwil Medan ini hebat-hebat semua. Saya mengibaratkan kalau mereka bisa berkomunikasi yang bagus dan bersinergi yang baik, akan menjadi simfoni yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kami mengundang Pak Aqua yang merupakan pakar komunikasi yang baik yang sudah malang melintang baik di Indonesia maupun di luar negeri," katanya.

Dikatakan hakim, pihaknya meminta untuk diajarkan kepada seluruh karyawan Pegadaian Kanwil Medan cara berkomunikasi yang baik dan meningkatkan silaturahim yang manfaatnya luar biasa.

"Sehingga talenta yang sudah ada bisa bergerak dan tujuan kita menjadi juara bisa kita capai. Acara ini baru awal, yang terpenting adalah aplikasinya. Saya berharap para pegawai bisa langsung mempraktikan dan pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa untuk kemajuan Kanwil Medan," ungkapnya.

Dr. Aqua Dwipayana, M.I.Kom. yang didapuk sebagai pembicara adalah seorang konsultan komunikasi dan motivator yang lahir di Pematangsiantar. Selama hampir tiga jam, ia membagikan berbagai tips dalam ilmu komunikasi. Aqua mengatakan semua yang disampaikannya sudah ia lakukan dan sudah terbukti.

"Dalam kehidupan ini, komunikasi menjadi hal yang utama di bidang apapun, apalagi di bisnis. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, paling dominan manusia melakukan komunikasi yakni sebesar 80 persen. Dari komunikasi yang kita lakukan itu, 93 persen adalah non verbal dan 7 persen adalah verbal," ungkap Aqua saat ditemui usai acara, Sabtu (12/9/2019) malam.

Dikatakan Aqua kaitan komunikasi dalam kinerja khususnya untuk mencapai target adalah bagaimana para karyawan bisa memperkuat berkomunikasi terutama dalam silaturahim. Ia percaya dan telah membuktikan sendiri kekuatan dari silaturahim tersebut.

"Saya ini sudah keliling dunia dan sampai kemana-mana karena silaturahim. Hal ini tidak bisa digantikan dengan uang berapapun. Tapi yang penting adalah menjaga hubungan ini, saling menghargai, dan ini yang banyak dilupakan orang. Banyak orang baik jika membutuhkan saja, kalau saya butuh gak butuh ya berteman," ujarnya.

The Power of Silaturahim adalah buku karangan Aqua yang pertama kali diluncurkan pada 15 April 2016 ketika ia sedang promosi Doktor di Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Awalnya buku ini sekadar suvenir tapi dalam perjalanannya, saat ini buku The Power of Silaturahim sudah memasuki cetakan ketujuh.