Gelar Millennial Futsal League, AFK Medan Jaring Atlet Muda Persiapan Pra-PON 2024

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Kejuaraan Millennial Futsal League (MFL) musim 2019-2020 yang diselenggarakan Asosiasi Futsal Kota (AFK) Medan resmi bergulir di GOR mini Disporasu mulai hari Minggu (13/10/2019).

Ajang resmi yang juga memperebutkan piala bergilir Wali Kota Medan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga bulan April tahun 2020.

Ketua panitia Ingan Pane mengatakan, kompetisi Millennial Futsal League tahun ini diikuti sebanyak 16 tim dari wilayah kota Medan dan sekitarnya. Para peserta merupakan pemain futsal yang berusia muda under 19 tahun.

"Kompetisi ini diikuti tim dari Medan dan sekitarnya, dari Deliserdang juga ada. Yang jadi peserta maksimum kelahiran tahun 2001. Direncanakan berakhir bulan April tahun depan, jadi cukup panjang kompetisinya, ya seperti liga," ujarnya kepada Tribun Medan, Minggu (13/10/2019).

Ingan menjelaskan, pada ajang ini 16 tim yang jadi peserta dibagi menjadi dua grup yang dihuni masing-masing delapan tim dengan sistem kompetisi penuh. Karena itu kata Ingan, setiap tim akan bertemu dua kali dengan tim lainnya seperti home dan away.

"Jadi meskipun mainnya tetap di GOR tapi sistem kompetisi penuh. Masing-masing dua tim dari tiap grup akan melaju ke semifinal dan dilaga. Dua tim akan lolos ke babak final yang nantinya main sebanyak tiga kali untuk mencari best of three, siapa yang dua kali menang dua juara," terangnya.

Lebih lanjut kata Ingan, Tujuan jangka panjang dari kompetisi ini juga untuk menjaring atlet-atket futsal potensial. Ini sekaligus langkah dalam mempersiapkan para pemain futsal untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 saat Sumut-Aceh menjadi tuan rumah.

"Kita persiapkan para pemain muda ini dari sekarang dengan kompetisi yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya seminggu dua Minggu mainnya tapi kompetisi seperti liga mainnya seminggu sekali," jelas Exco Bidang Kompetisi AFK Medan ini.

Ingan berharap para pemain dapat menunjukkan kualitasnya lewat ajang ini. Dia mengatakan dari kompetisi ini para pemain muda akan semakin mendapatkan pengalaman bertanding. Karena itu, mereka juga harus terus berlatih untuk meningkatkan kualitas.

"Motivasinya agar para pemain menampilkan permainan terbaiknya. Jangan semata mengejar hadiah terlebih dahulu tapi utamakan menit bermain itu yang utama," katanya.