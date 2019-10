Digelar Usai Pelantikan Presiden, Laga PSMS Kontra Babel United Berpeluang di Stadion Teladan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menetapkan jadwal pertandingan baru antara PSMS Medan versus Aceh Babel United pada hari Senin depan (21/10/2019).

Sebelumnya laga kedua klub tersebut yang dijadwalkan berlangsung tanggal 12 Oktober kemarin di stadion Baharuddin Siregar Lubukpakam harus tertunda akibat tidak mendapatkan ijin dari pihak kepolisian.

"Sehubungan dengan pelaksanaan liga 2 dan menindaklanjuti penundaan pertandingan grup barat liga 2 antara PSMS dan Aceh Babel United yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2019, bersama ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyampaikan penyesuaian untuk menjaga asas fairnesss, tanggal 21 Oktober 2019 jadwal pertandingan PSMS vs Aceh Babel United," demikian bunyi sebagian surat terkait perubahan jadwal pertandingan yang juga ditandatangani Direktur PT LIB Dirk Soplanit, Senin (14/10/2019).

Sekretaris Umum PSMS Julius Raja mengatakan selain PSMS vs Babel United, pada tanggal tersebut juga turut serentak dilakukan dua pertandingan lainnya yakni PSCS Cilacap vs PSGC Ciamis, dan Cilegon United vs Perserang.

Alasan PT LIB menggelar tiga laga tersebut serentak mengingat dari klasemen sementara grup barat pertanggal 13 Oktober 2019 bahwa masih terdapat tiga klub yang berpeluang lolos ke babak selanjutnya.

Terkait laga melawan Babel United, Julius mengatakan berpeluang digelar di Stadion Teladan Medan. Ini mengingat laga tersebut usai pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2019. Pria yang akrab disapa king ini berharap tidak ada lagi halangan yang menggangu kelancaran pertandingan PSMS hingga akhir musim.

"Bisa jadi main di stadion Teladan, ini kami urus juga, sudah kami ajukan juga, kami kerja ekstra keras ini. Yang penting pihak Babel minta surat kepastian dari Polda Sumut. Mereka tidak mau terulang lagi," kata julius.

