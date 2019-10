Penyanyi dan Aktris Korea Sulli Dikabarkan Meninggal Dunia, Kemungkinan Bunuh Diri

Senin, 14 Oktober 2019 16:30

koreaboo Sulli

TRIBUN-MEDAN.com-Artis Korea SM Entertainment dikabarkan meningal dunia, Senin (14/10/2019). Meski polisi belum menyelidiki kebenaran terhadap laporan tersebut, sejumlah media Korea telah memberitakan kematian mantan anggota f(x) tersebut. Kabar kematian Sulli pun menjadi trending topic di media sosial Twitter. ( ) Melansir Koreaboo.com, menurut kantor Polisi Seongnam, seorang rekan Sulli menemukannya di apartemennya sekitar pukul 4:30 sore KST, dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Polisi saat ini sedang memeriksa apakah Sulli meninggalkan catatan bunuh diri, dan juga akan menyelidiki rincian kejadian tersebut. Hingga kabar meninggalnya Sulli beredar luas, pihak SM Entertainment belum menanggapi laporan tersebut. Hingga kabar meninggalnya Sulli beredar luas, pihak SM Entertainment belum menanggapi laporan tersebut.

Melansir Wikipedia, Sulli lahir pada tanggal 29 Maret 1994 di Kota Yangsan, provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan yang tinggal di Busan sejak kecil.



Sulli pertama kali datang ke Seoul pada tahun 2004, saat itu ia masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar.



Dan pada tahun 2005, Sulli memulai karir sebagai Princess Sunhwa muda dalam drama SBS The Ballad of Seodong dan beberapa kemudian menjadi cameo di drama SBS lain, Love Needs Miracle.



Dari bermain drama, Sulli bermimpi menjadi seorang penyanyi, ia kemudian ikut dan lolos audisi SM acting audition dengan menyanyikan lagu dari S.E.S. berjudul "Chingu (Friend)".

Setelah audisi, dia resmi menjadi SM trainee dan pada tahun yang sama pindah ke asrama dengan Taeyeon & Tiffany Girl's Generation.