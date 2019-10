HMC 2019 Digelar 20 Oktober Mendatang, Tantang Kreatifitas Modifikator

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Ajang adu kreatifitas para modifikator Sumut ini akan berlangsung di Plaza Medan Fair. PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) optimis kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat khususnya para pecinta modifikasi motor Honda.

"Kami menggandeng para modifikator berbakat untuk menuangkan hasil karyanya di atas sepeda motor pada HMC 2019. Honda Modif Contest akan membuka 9 kelas bergengsi yang pastinya akan sangat diminati. Untuk motor Honda produksi di atas tahun 2006 yaitu, Matic & Cub Stock /Bolt-On, Matic & Cub Advance, Racing Style, Stiker/Decals, Sport Naked, Sport Fairing, dan Community," ujar Direktur PT Indako Trading Coy, Leo Wijaya

Sedangkan kelas lainnya yakni untuk motor Honda produksi di bawah tahun 2006 yang akan bersaing di kelas All Stock & Advance kelas untuk semua tahun yakni FFA (Free For ALL).

Gelaran HMC Medan juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan menarik lainnya yang dipastikan akan memikat perhatian pengunjung, seperti riding test beragam sepeda motor Honda, beragam games interaktif yang melibatkan komunitas Honda, dan kampanye safety riding melalui berbagai aktivitas #Cari_aman.

Dikatakan Leo ajang HMC kembali digelar sebagai bukti keseriusan Honda dalam memberikan wadah serta menemani langkah para para modifikator, komunitas, dan para pecinta Honda di Sumut dalam mengembangkan bakat dan kreatifitasnya dengan menggunakan sepeda motor Honda.

“Dengan Semangat Satu Hati Honda selalu berupaya mewadahi dan merangkul generasi muda khususnya para pencinta modifikasi untuk berkarya dengan mewujudkan mimpi melalui HMC 2019. Mulai dari modifikator pemula hingga modifikator professional dapat unjuk gigi dan mengejar prestasi dalam ajang ini,“ ujar Leo Wijaya.

Corporate and Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy Gunarko Hartoyo menambahkan melalui HMC, pihaknya juga ingin menujukkan bahwa Honda tidak hanya hadir sebagai moda transportasi yang menemani aktivitas harian para penggunanya.

"Namun Honda juga sebagai wadah yang tepat bagi para modifikator untuk berkreasi tanpa batas dengan tetap harus mengedepankan unsur safety," ungkap Gunarko.

Gelaran final HMC 2019 akan ditutup pada rangkaian berkumpulnya para pecinta sepeda motor Honda dari seluruh Indonesia pada Honda Bikers Day (HBD) 2019. Para jawara terbaik dari setiap kelas akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2019 untuk merebutkan gelar 3 modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All.

Selain mendapatkan beragam hadiah yang aktraktif, ketiga jawara ini juga akan terpilih mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang didampingi mentor-mentor modifikator terbaik di Indonesia.