Karya Inspirasi Indonesia Sukses Beri Motivasi Ribuan Mahasiswa Se-Kota Medan

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Perusahaan penyelenggara kegiatan pengembangan diri dan edukasi terbesar di Indonesia, Karya Insprasi Indonesia (KII), sukses melatih 1.500 mahasiswa dari berbagai universitas terbaik se-kota Medan pada hari Sabtu (12/10/2019) dan Minggu (13/10/2019) lalu.

Seminar yang bertemakan ‘English Experiential Learning’ tersebut, dilakukan sebanyak 3 sesi dan sukses besar dalam memotivasi para mahasiswa yang sadar akan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris di era digital industri 4.0 maupun pasar bebas dunia saat ini.

Direktur utama Karya Inspirasi Indonesia, Pafh Rizki Ananda Nst, ST menegaskan kepeduliannya dalam menciptakan bibit-bibit unggul masa depan yang kelak akan memimpin Indonesia di kancah dunia.

Karya Insprasi Indonesia, sukses melatih 1.500 mahasiswa dari berbagai universitas terbaik se-kota Medan di seminar English Experiential Learning pada hari Sabtu (12/10/2019) dan Minggu (13/10/2019) lalu. (Tribun Medan/HO)

Ia juga menjelaskan, tanpa dibekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional, yakni Inggris, impian tersebut tak akan terwujud.

“Secara akademis, orang Indonesia pada umumnya melewati jenjang pendidikan selama 16 tahun dan selalu mempelajari bahasa Inggris, namun setelah wisuda hanya bisa menggunakan kata-kata seperti yes, no, i love you dan thank you doang dalam berbahasa Inggris,” kata Rizki.

Menurut Rizki, kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris serta cara mempelajarinya di Indonesia sangatlah kurang. Hal tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa.

Ilham Saheri SPd, CAPA, ACB, CL, sebagai pembicara yang juga pakar muda pendidikan dan psikologi pembelajaran di bidang bahasa juga sikap, dihadirkan langsung untuk memberi motivasi sekaligus melatih, demi membuka pola fikir para mahasiswa akan pentingnya bahasa Inggris bagi masa depan mereka.

Ia mengungkapkan ada jutaan lulusan sarjana di Indonesia yang tamat setiap tahunnya, dimana 90% dari mereka tidak bisa berbahasa Inggris.

Alhasil, sulit memperoleh pekerjaan yang diinginkan, karena hampir semua pekerjaan dan karir di zaman sekarang mengharuskan para kandidat untuk bisa berbahasa Inggris.

“Hal tersebut dikarenakan tuntutan pasar dunia dan keberlangsungan banyak perusahaan. Tentu mereka hanya ingin merekrut para calon pekerja yang memiliki berkompetensi untuk memajukan perusahaan.

Alhasil, perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja asing di demi meminimalisir resiko,” jelas Ilham.

Akibatnya, lanjut Ilham, banyak lulusan yang hanya bisa bekerja di posisi-posisi tertentu dengan gaji UMR seperti kasir, waiter, dan sebagainya dimana masih kurang dalam mencukupi keberlangsungan hidup pada zaman sekarang.

Ilham Saheri selaku master trainer, mengajarkan pesertanya untuk mulai membekali diri dengan bahasa Inggris lewat penerapan beberapa metode-metode yang efektif, gampang dan menyenangkan.

Metode tersebut yaitu mulai menyukai berbahasa Inggris, melatih berfikir maupun percakapan bilingual dengan teman-teman dan keluarga, serta memanfaatkan peran serta internet seperti youtube sebagai media belajar setiap harinya.

Ia yakin dalam kurung waktu 3 bulan sampai 1 tahun, bahasa Inggris akan mampu dikuasai dengan baik apabila menerapkan metode-metode tersebut.