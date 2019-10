Sulli Mantan Personel Girlband f(x) Tewas Bunuh Diri, Begini Respons Sejumlah Selebritas Korea

Karena ada peristiwa baru-baru ini, saya akan menunda semua kegiatan saya ke depan. Mohon maaf bagi semuanya.

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa selebriti Korea Selatan menunda kegiatan mereka.

Hal ini ia lakukan karena peristiwa meninggalnya Choi Jinri atau Sulli baru-baru ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sulli ditemukan meninggal dunia pada Senin (14/10/2019) sore hari waktu setempat.

Ia ditemukan gantung diri oleh manajernya setelah sebelumnya sang manajer tak bisa menghubunginya.

Mengetahui hal ini, sejumlah selebriti di Korea Selatan akan menunda semua kegiatan mereka demi menghormati meninggalnya sang artis, dikutip TribunWow.com dari Koreaboo.

Satu di antaranya adalah mantan rekan Sulli di f(x), yakni Amber Liu.

Melalui akun Twitternya @llama_ajol, Senin (14/10/2019), ia mengumumkan dalam Bahasa Inggris bahwa dirinya akan menunda semua kegiatan.

"Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.

Thank you for your thoughts.

(Karena ada peristiwa baru-baru ini, saya akan menunda semua kegiatan saya ke depan. Mohon maaf bagi semuanya.