Daftar YouTuber Indonesia Berpenghasilan Tertinggi, Ada Mak Beti dari Medan

TRIBUN-MEDAN.com - DAMPAK YouTube terhadap budaya pop sekarang ini tak dapat diabaikan lagi. Jumlah penonton yang bejibun, bisa jadi tolok ukur.

Sosok yang tampil dan atau membuat tampilan video ini pun tak dimungkiri dapat memberi pengaruh tersendiri bagi para penikmat tayangannya.

Mereka ini bisa disebut YouTuber, vlogger, kreator konten, atau apa saja yang kemudian melekat bahkan melampaui namanya.

Sebagai bagian dari generasi media baru (new media), YouTube juga memberikan iming-iming penghasilan menggiurkan bagi siapa pun yang jeli memanfaatkan ruang peluang.

Peluang penghasilan bisa berlipat ganda lagi bila sesuatu atau seseorang telah dianggap bisa mempengaruhi banyak orang untuk melirik gaya hidup, merek, atau produk tertentu. Orang seperti inilah yang kini dikenal sebagai influencer.

Jangan salah, perkiraan pendapatan dari konten-konten yang bertaburan di media sosial seperti YouTube bisa bikin mata mengerjap. Nilainya bisa ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah per tahun, dengan modal aktivitas di depan kamera bahkan dari kamera ponsel.

Ketika YouTuber semakin memiliki nilai, banyak yang akhirnya menemukan sumber penghasilan baru di luar pendapatan iklan dalam video mereka.

YouTuber menjadi primadona dan didambakan para pengiklan karena kemampuan mereka mendulang puluhan juta subscriber setiap harinya. Harapannya, produk pengiklan pun ikut tertonton, sokur-sokur bisa ikut terbeli atau terpakai.

Sudah begitu, sebagian YouTuber yang sudah beken pun lalu membuka bisnis sendiri, sementara yang lain memanfaatkan kepopuleran mereka di media sosial untuk menjadi selebritas dan tampil di televisi.

Sebaliknya, para artis yang selama ini wara-wiri di layar kaca pun kini tak sedikit yang berbondong-bondong ikut mencicipi layar YouTube. Kehadiran mereka membuat YouTuber semakin menjamur dan jadi "profesi" yang bertambah populer.

Kompas.com merangkum lima selebritas YouTuber Indonesia yang memiliki penghasilan paling tinggi saat ini menurut situs penghitung perkiraan pendapatan akun YouTube, Nox Influencer, per 7 Oktober 2019.

Cara hitung pendapatan

Metode penghitungan yang digunakan Nox Influencer adalah mengalikan rata-rata estimasi cost per mile (CPM) terendah dan CPM tertinggi suatu akun dengan jumlah viewer yang didapatkan YouTuber per hari.

CPM merupakan perhitungan pendapatan dari per seribu kali impresi tayangan digital, termasuk di kanal YouTube. Setiap wilayah dan platform media sosial dapat memilki nilai CPM yang berbeda.

Nox Influencer memunculkan dua perkiraan pendapatan para YouTuber. Perkiraan pertama benar-benar hanya menaksir pendapatan per bulan berdasarkan rentang estimasi CPM. Dari sejumlah selebritas, rentang nilai CPM untuk konten mereka adalah 0,8 dollar AS hingga 2,8 dollar AS

Adapun perhitungan kedua adalah untuk taksiran pendapatan ketika pemilik akun telah dianggap menjadi influencer. Hitungan yang dimunculkan adalah untuk per video. Rentang nilai CPM dalam perhitungan ini bagi para selebritas adalah 5 dollar AS sampai 14 dollar AS.

Dalam keterangannya, Nox Influencer menegaskan bahwa angka-angka yang muncul di situsnya sebatas referensi dan bisa jadi berbeda dengan kenyataan. Ada banyak faktor yang menentukan angka pasti pendapatan dari pemilik akun YouTube.

Meski hanya perkiraan, tetap saja angka-angka tersebut cukup menggiurkan. Jadi, siapa saja lima selebritas YouTube dengan estimasi pendapatan yang bikin kantong menggelembung tebal ini? Seperti apa juga perjalanan mereka di YouTube?

Mau tahu? Siapa tahu terinspirasi lho....

RANS ENTERTAINMENT

PASANGAN selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina alias Raffi dan Gigi sudah dikenal publik jauh sebelum mereka menginjakkan kaki di dunia YouTube. Namun, penampilan mereka di YouTube ternyata juga mendapat sambutan dan mendatangkan penghasilan.

Sekitar setahun membina rumah tangga pada 17 Oktober 2014, Raffi dan Gigi membuat saluran YouTube pada 27 Desember 2015. Rans Entertainment, begitu mereka menamai "rumah baru" mereka.

INSTAGRAM/RAFFI AHMAD DAN NAGITA SLAVINA Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

"Rans" merupakan akronim dari gabungan masing-masing huruf depan nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Empat tahun melanglang buana di jagat YouTube, Raffi dan Nagita tercatat memiliki 10,3 juta subscriber per 7 Oktober 2019. Hingga tanggal itu, Rans Entertainment telah mengunggah 805 video dengan total views tercatat 1.531.577.479.

Tema yang mereka tampilkan beragam dan terbagi menjadi beberapa segmen. Ada Inspirasi, Ranscooking, Video Clip, Ransveling, dan beberapa vlog sehari-hari mereka yang diselingi aksi jahil alias prank.

Terkadang, Raffi dan Gigi juga melakukan kolaborasi dengan artis atau YouTuber lain. Tak jarang pula, mereka menghadirkan sejumlah figur terkenal untuk menjadi bintang tamu Rans Entertainment.

Sebelum terjun menjadi YouTuber, Raffi dan Nagita lebih dulu menghiasi layar kaca Tanah Air. Raffi yang lahir pada 17 Februari 1987, mulai dikenal setelah membintangi sinetron remaja berjudul Senandung Masa Puber pada awal 2000.

Tak berbeda jauh dari Raffi, Gigi juga memulai kariernya di dunia akting dan iklan. Gigi kerap tampil dalam beberapa judul sinetron dan FTV. Inem Si Pelayan Slebor adalah sinetron pertamanya saat berusia 13 tahun.

Pendapatan YouTube Raffi-Nagita

Pendapatan dari YouTube pasangan yang sudah dikaruniai seorang putra ini terbilang fantastis. Situs web Nox Influencer mencatat, kanal YouTube Rans Entertainment diperkirakan menghasilkan Rp 2,14 miliar per bulan.

Apabila dikalikan 12 bulan dengan nilai CPM Rp 11.000-Rp 38.510, diperkirakan pendapatan akun YouTube milik Raffi dan Nagita dalam setahun mencapai Rp 25,6 miliar.

Bila pasangan ini menjadi influencer, satu video yang diunggah Rans Entertainment dengan estimasi jumlah view 1,21 juta diperkirakan menghasilkan pendapatan Rp 157,65 juta. Angka itu dengan nilai CPM berkisar dari Rp 68.770 hingga Rp 192.540.