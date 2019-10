Promosi Pariwisata Sumut Minim ke Pasar Mancanegara, Begini Saran dari ASITA

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) di Sumatera Utara (Sumut) di Bulan Agustus ‎2019 mencapai 26.835 kunjungan atau mengalami kenaikan 19,71 persen, bila dibandingkan yang datang pada bulan Juli 2019 mencapai 22.417 kunjungan.

Tercatat pada bulan ‎Agustus wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang terbanyak dengan 12.360 kunjungan atau 46,06 persen dari total wisman yang berkunjung di Sumut.

Menurut Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) bahwa sejak dari dulu memang wisman asal Malaysia selalu diatas 50 persen mengunjungi Sumut. Artinya wisman Malaysia ini menjadi top market Sumut.

"Makanya perlu ada lagi target market kita yakni mana pasar utama,mana pasar berpotensial dan mana pasar baru. Jadi, pasar baru inilah yang harus kita garap. Kapan pun kalau kita gak mulai orang gak datang. Misalnya wisataran dr Arab Saudi itu bukan pangsa pasar kita. Sampai kapanpun tidak akan menjadi pangsa pasar kita kalau kita tidak mulai. Jadi harus ada target market yakni pasar utama, potensial dan pasar baru itu. Terutama pasar baru," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ASITA Sumut, Solahuddin Nasution.

Untuk itu, meningkatkan pariwisata Sumut harus berbuat secara internal dan eksternal. Secara internal dijelaskan Solahuddin harus membenahi objek-objek wisata, seperti destinasi wisata di Sumut yang harus dibenahi karena Sumut bersaing pada daerah-daerah lain.

Diakuinya, persaingan sekarang sangat ketat, secara nasional Sumut bersaing dengan provinsi lain di Indonesia secara regional Sumut bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan lainnya.

"Secara eksternalnya harus berpromosi supaya orang kenal kita setelah kita benahi objek wisata kita kita harus perkenalkan dan promosikan inilah wisata kita. Kalau kita tidak promosikan orang tidak tahu. Apalagi promosi kita masih minim terutama ke pasar mancanegara. kita masih jarang mengikuti event luar negeri yang bertaraf internasional," ucap Solahuddin.

(nat/tribun-medan.com)