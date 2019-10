MR Bin, Tong Sampah Otomatis Karya Siswi SMA Shafiyyatul Amaliyyah

TRIBUN-MEDAN.com - Ingin meringankan pekerjaan manusia menjadi alasan bagi lima siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) menciptakan Magic Rubbish Bin atau MR Bin.

Produk inovasi karya Alya Farhany Banurea, Aulia Hasanah Utari, Nurul Nadiah Pasaribu, Azijah Hafni Lubis dan Nabila Hidayatulaini tersebut merupakan produk tong sampah otomatis.

“Jadi tujuan kami menciptakan MR Bin adalah meringankan beban manusia. Jadi kalau misalnya orang membuang sampah di tong sampah banyak yang malas membuka tutup tong sampah tersebut karena takut kotor atau bau,” ujar salah seorang siswa, Alya Farhany Banurea kepada Tribun, Jumat (18/10/2019).

Ia menuturkan, dengan adanya MR Bin tersebut, tidak perlu takut lagi terkena bau atau kotoran karena tanpa harus menyentuh tong sampah, penutup akan terbuka otomatis dan sampah bisa dibuang.

“MR Bin ini dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi seseorang jika ingin membuang sampah dalam jarak setengah meter dan dalam waktu 7 detik tutup tong sampah akan terbuka,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kemudian ada motor server yang merupakan sensor yang bisa untuk membuka dan menutup tutup tong sampah secara otomatis dan ada running teks yang merupakan teks untuk peringatan.

“MR Bin juga dilengkapi infrared photo diaoda yang berfungsi untuk memancarkan cahaya dan memberi tahu bahwa tong sampah sudah penuh,” jelasnya.

Ia menerangkan, MR Bin juga dilengkapi dengan arguinoyang merupakan pusat data dalam semua sensor yang ada pada tong sampah tersebut. Kalau pada manusia, arguino tersebut sama seperti bagian otaknya.

“MR Bin merupakan tong sampah otomatis yang hemat energi karena mengunakan regulator yang berfungsi mengurangi tegangan misalnya 12 V menjadi 5 V. Dan juga ada DF Player yang berfungsi menyimpan suara yang ada pada MR Bin tersebut,” terangnya.

Ia menuturkan, cara kerja MR Bin tersebut cukup mudah yaitu jika seseorang ingin buang sampah maka seseorang tersebut bisa berdiri dengan jarak setengah meter dan sensor ultrasonik akan mendeteksi dan tong sampah akan terbuka.

“Produk inovasi ini berhasil kami kerjakan dalam waktu satu minggu dan memang sengaja kami buat selain untuk mempermudah membuang sampah juga untuk diikutkan di ajang World Invention Compentition and Exhibition (WICE) di Malaysia,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, di ajang tersebut, MR Bin mendapatkan cukup banyak prestasi mulai dari medali emas, SEGi Special Mention Award dan penghargaan leading innovation award dari Association of British and Innovators.

“Penghargaan dari Association of British and Innovators ini adalah penghargaan yang kami dapatkan di luar dari penyelenggara World Invention Compentition and Exhibition (WICE) di Malaysia,” ungkapnya. (pra/tribun-medan. com)