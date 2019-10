Honda DBL North Sumatera 2019 Siap Digelar, Diikuti 64 Tim Basket dan 31 Tim Dance

TRIBUN-MEDAN.com - Kompetisi Honda Developmental Basketball League (DBL) North Sumatera series tahun 2019 siap digelar di GOR Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan mulai 26 Oktober hingga 2 November mendatang.

Panitia pelaksana Honda DBL North Sumatera menggelar Technical Meeting (TM) yang dihadiri para perwakilan peserta basket 3x3, 5x5 dan kompetisi Dance bertempat di Ruang Serbaguna RS Royal Prima Medan, Lantai 5, Sabtu (19/10/2019).

Pada sesi TM tersebut, Selain sarana untuk perkenalan, secara umum turut dipaparkan diantaranya terkait peraturan dan regulasi pertandingan. Ajang Honda DBL tahun ini akan tetap menggunakan peraturan FIBA 2017 dan belum menggunakan peraturan tahun 2018. Selain itu, untuk basket juga dilakukan pengecekan kostum.

"Kami sampaikan secara umum peraturan, apa saja yang baru. Apa saja yang akan dilaksanakan. Juga dilakukan pencabutan drawing untuk mengetahui lawan. Ada cek kostum untuk memastikan sudah benar atau tidak, serta memastikan data peserta," ujar Project officer DBL Medan, Muhammad Iqbal Salim.

Iqbal juga mengatakan, Honda DBL North Sumatera Series tahun ini diikuti sebanyak 21 tim putra dan 9 tim putri untuk basket 3x3. Sedangkan basket 5x5 terdapat 25 tim putra dan 9 tim putri . Sementara itu ajang tahunan ini juga diikuti sebanyak 31 tim dance dari berbagai sekolah di Sumut.

"Kita ingatkan juga masalah ketepatan waktu. Mereka datang harus lebih on time, sesuai jadwalnya. Selain itu mereka juga harus bisa mengarahkan suporter mereka ke arah yang lebih baik. Serta tidak terprovokasi dan berkata-kata kasar," tegasnya.

Lebih lanjut, Iqbal juga mengingatkan baik para peserta, penonton maupun suporter bisa menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Dia berharap Honda DBL tahun ini bisa berlangsung lebih baik sekaligus lebih meriah. Ke depan dia juga berharap Basket Honda DBL akan semakin diminati dan semakin banyak sekolah yang berpartisipasi.

"Kapasitas GOR Unpri sekitar 1000-1200 orang. Harapannya Honda DBL bisa lebih meriah dan bertumbuh baik dari sisi peserta maupun animo suporter, karena memang kita harapkan DBL ini bisa menjadi wadah positif para pebasket pelajar di Sumut dan Medan," katanya.

Tim Basket 5x5 Main Didampingi Tim Dance

Project officer DBL Medan, Muhammad Iqbal Salim mengatakan tim basket 5x5 (five on five) merupakan satu kesatuan dengan tim dancer. Karena itu setiap tim basket bertanding maka akan turut didukung oleh tim dancer sekolah tersebut.

"Tim basket 5x5 kalau mau tanding, tim dance nya harus ada sebagai pendamping. Kesempatan tim dance tampil di jeda quarter kedua menuju ketiga atau half time pertandingan basket," ujarnya.

Lebih lanjut kata Iqbal, penampilan pertama tim dancer yang mendukung tim sekolahnya akan diambil menjadi penilaian dalam kompetisi dance Honda DBL 2019. Karena itu tim dancer sudah harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin sejak penampilan perdananya.

"Kalau untuk dance, kita ada penilaian 50 persen di Roadshow, 50 persen di venue. Di venue penampilan pertama mereka yang kita nilai. Dan tim dancer wajib mendampingi tim basketnya bertanding," jelasnya.

