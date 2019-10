BERITA FOTO Diskusi Fotografi Bertajuk Wild Photography Bersama Adit dan Rere

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pertama kali di Medan, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan kolaborasi dengan Consina Store Gatsu adakan sharing sessions bertajuk Wild Photography sekaligus Bedah Buku Before Too Late karya Regina Safri di Consina Store Gatsu Jalan Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (20/10/2019).

Sharing Sessions ini mengundang dua pembicara yakni Independent Photojournalis Sutanta Aditya dan Penulis sekaligus Fotografer Regina Safri. Kegiatan ini disambut antusias oleh para consiners, pecinta alam, mahasiswa, jurnalis hingga pewarta foto dan memenuhi ruang diskusi.

Sutanta menjelaskan bahwa Fotografi Flora dan fauna merupakan klasifikasi spesifik dalam perkembangan fotografi sebagai ilmu. Fungsinya yakni sebagai pembaharu kamus di perpustakaan visual atau museum.

"Visual kekuatan alam merupakan nilai yang berpengaruh signifikan dalam kesenian visual di Asia, yang tercatat pada kerajaan dinasti tang," tutur Adit.(sky/tribun-medan.com)