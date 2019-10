Siap Diluncurkan, Berikut Harga dan Spesifikasi Kia Picanto Baru

All New Kia Picanto sudah dipasarkan Indomobil

TRIBUN-MEDAN.com - PT Kreta Indo Artha selaku perusahaan patungan Indomobil Sukses Internasional, resmi mengambil alih Kia di Indonesia.

Kini merek mobil asal Korea Selatan itu sepenuhnya dioperasikan oleh manajemen baru.

Meski sebelumnya pihak Indomobil menjelaskan sedang mempersiapkan segala sesuatunya, tapi informasi dari salah satu sumber Kompas.com mengatakan penjualan Kia di bawah naungan Indomobil sudah mulai berjalan.

"Sudah mulai, jadi mereka (Indomobil) langsung jualan produk Kia saat ini. Untuk produknya paling baru Picanto" ucap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Kia Picanto terbaru datang dengan tampilan yang lebih mewah dari generasi sebelumnya. Mobil yang bermain di segmen city car tersebut hadir dalam dua varian, yakni GT Line dan EX.

Baca: Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga Datang ke Istana, Kali Ini Lewat Pintu Berbeda

Baca: Bos NET TV Wishnutama Datang ke Istana Pakai Kemeja Putih, Akui Dipanggil dan Tak Mau Berandai-andai

Keduanya dibekali mesin berkubikasi 1.200 cc dengan tenaga 87 Ps atau 85,8 tk pada 6.000 rpm dan torsi maksimal hingga 12.2 kg.m di 4.000 rpm.

Picanto juga memiliki dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan dan 4 percepatan otomatis.

Varian termahal hadir dengan sunroof, selain itu juga ada kamera parkir serta head unit sebesar 7 inci. Untuk sistem pencahayaannya sudah menggunakan LED baik untuk lampu depan dan belakang.

Paling signifikan lagi dari dimensi pelek yang kini sudah naik satu inci. Dari sebelumnya 14 inci, kini memiliki dimensi 15 inci.

Indomobil menarkan All New Kia Picanto dengan empat varian, yakni EX MT dengan harga RP 205.500.000, EX AT Rp 220.500.000, GT MT Rp 217.500.000, dan tertinggi adalah GT AT yang dipasarkan sebesar Rp 232.500.000.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Harga Kia Picanto Baru yang Siap Meluncur"