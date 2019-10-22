BERITA FOTO Konferensi Pers Ajang GIIAS 2019 di Santika Dyandra Medan
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos yang berlangsung di Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).
Pameran otomotif milik Gaikindo yang merupakan bagian dari GIIAS The Series ini akan digelar di Kota Medan setelah Surabaya, Jakarta, dan Makassar.
GIIAS Medan 2019 akan berlangsung selama 5 hari pada 23-27 Oktober 2019 di Santika Premiere Hotel & Convention, Medan.(sky/tribun-medan.com)
Penulis: Risky Cahyadi
Editor: Risky Cahyadi
Sumber: Tribun Medan