BERITA FOTO Konferensi Pers Ajang GIIAS 2019 di Santika Dyandra Medan

Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).

BERITA FOTO Konferensi Pers Ajang GIIAS 2019 di Santika Dyandra Medan - konferensi-pers-giias-2019.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
BERITA FOTO Konferensi Pers Ajang GIIAS 2019 di Santika Dyandra Medan - konferensi-pers-giias-2019-1.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
BERITA FOTO Konferensi Pers Ajang GIIAS 2019 di Santika Dyandra Medan - konferensi-pers-giias-2019-2.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
BERITA FOTO Konferensi Pers Ajang GIIAS 2019 di Santika Dyandra Medan - konferensi-pers-giias-2019-3.jpg
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Konferensi pers pada ajang GIIAS di Kafe Ulos yang berlangsung di Santika Dyandra, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).

Pameran otomotif milik Gaikindo yang merupakan bagian dari GIIAS The Series ini akan digelar di Kota Medan setelah Surabaya, Jakarta, dan Makassar.

GIIAS Medan 2019 akan berlangsung selama 5 hari pada 23-27 Oktober 2019 di Santika Premiere Hotel & Convention, Medan.(sky/tribun-medan.com)

Tags
Konferensi Pers GIIAS 2019
Otomotif Milik Gaikindo
GIIAS The Series
Penulis: Risky Cahyadi
Editor: Risky Cahyadi
Sumber: Tribun Medan
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