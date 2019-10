Liburan ke Los Angeles, Shandy Aulia Ungkap Berat Badannya Naik Drastis selama Masa Kehamilan

Meski tengah hamil dengan usia kandungan hampir 6 bulan, Shandy Aulia terlihat begitu bersemangat. Hal itu terlihat dari beberapa postingan yang ia unggah ke Instagram.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Shandy Aulia sedang menikmati liburannya di Los Angeles, California.

Meski tengah hamil dengan usia kandungan hampir 6 bulan, Shandy Aulia terlihat begitu bersemangat.

Hal itu terlihat dari beberapa postingan yang ia unggah ke Instagram.

Dalam sebuah video, pemain film Eiffel I'm in Love itu terlihat menggunakan kaos polos berwarna putih yang ia padukan dengan celana jeans pendek.

Untuk melindungi kakinya, mantan pacar Roger Danuarta itu memilih menggunakan boots berwarna hitam.

Shandy pun menuliskan caption yang berisi tentang kehamilannya.

"Truthfully, being pregnant is changing me as a person (Sejujurnya, mengandung membuatku berubah sebagai manusia), " ungkap Shandy

Selain itu, Shandy juga turut mengunggah foto dirinya saat tengah berjalan di zebra cross.

Dirinya terlihat menggunakan kaos polos berwarna putih yang ia modifikasi, blazer berwarna mint dan celana jeans warna biru terang.