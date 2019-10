FacebooK: We are Malaysians

Serobot Antrean di Kasir, Perempuan Ini Alami Hal Tak Mengenakkan, Dapat Pukulan dari Pembeli Lain

Antrean memang tidak diajarkan di sekolahan, namun ya paling tidak pernah mendengar yang namanya mendahulukan yang datang terlebih dulu.

TRIBUN-MEDAN.com - Main hakim sendiri bukan jalan yang terbaik.

Memang tidak baik, namun tidak sedikit orang yang baru sadar jika belum merasakan akibatnya, dan harus disadarkan dengan pukulan.

Seperti video yang beredar di Facebook beberapa hari terakhir ini.

Dilansir dari World of Buzz dari akun Facebook We are Malaysians, baru-baru ini di Tiongkok seorang perempuan mendapat pelajaran hidupnya ketika dia memutuskan untuk menyerobot antrean.

Namun, semua berubah runyam dan sering membuat emosi jika memang terjadi pada diri sendiri karena terserobot orang lain.

Seperti kedua perempuan di dalam video ini.

Terlihat seorang perempuan memakai rok menyerobot antrean perempuan lain.

Terlihat santai pada awalnya, perempuan yang memakai kaos oblong dan celana panjang itu mulai memukuli perempuan yang memakai rok itu.

Mungkin sedikit berlebihan perempuan yang memakai celana panjang itu terlihat memukuli perempuan itu selama setengah menit.