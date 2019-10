Bandara Kualanamu Termasuk 5 Besar Pertumbuhan Penumpang, tiket.com Buka Lounge

Peresmian Lounge tiket.com di Bandara Kualanamu. Bandara Kualanamu merupakan salah satu top five trafik untuk pertumbuhan penumpang terutama pemesanan online.

TRIBUN-MEDAN.com-Bandara Kualanamu termasuk dalam lima besar bandar udara dengan trafik terbesar di Indonesia.

Melihat peluang ini, tiket.com bekerjasama dengan Angkasa Pura Solution dan Blue Sky meresmikan Lounge tiket.com di Bandara Internasional Kualanamu.

Head of Commercial tiket.com, Andi Hendrawan mengatakan, pihaknya ingin memberi pelayanan lebih kepada pelanggan tiket.com yang membeli tiket pesawat dengan asal keberangkatan dari Kualanamu menuju semua rute, baik domestik maupun internasional.

"Ini merupakan awal dan ke depan akan ada beberapa bandara lagi yang akan jadi tujuan lounge selanjutnya. Targetnya semua bandara bisa ditangani tetapi kami targetkan hingga akhir tahun ada penambahan sekitar lima hingga enam bandara lagi," ucap Andi di Bandara Kualanamu.

Ia menjelaskan, dalam lounge ini pelanggan dapat menikmati semua fasilitas yang disediakan. Diantaranya seperti kuliner baik makanan dan minuman, executive restroom, shower room, nursery room, smoking room, musholla serta meeting room.

"Ini merupakan potensi yang cukup besar apalagi sejak berjalan mulai awal Oktober ini melebihi target pengunjung. Dimana ditargetkan 200 pengunjung dan saat ini sudah 400 pengunjung per hari. Harapannya, kerjasama ini bisa berjalan lancar dan costumer bisa merasakan manfaat lebih," ujarnya.

Sementara itu, Executive General Manager Angkasa Pura (AP) II Bandara Kualanamu, Bayu Iswantoro mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan adanya lounge ini. Setiap harinya, Bandara Kualanamu melayani 21 hingga 22 ribu penumpang dengan jumlah penerbangan 178 hingga 180 per hari dan dengan adanya lounge ini diharapkan akan terus tumbuh sesuai dengan perbaikan ekonomi.

"Tentunya, ini suatu bentuk apresiasi kepada costumer. Fasilitas ini membantu pengguna jasa merasakan servis yang lebih baik lagi dan diharapkan pertumbuhan penumpang terus membaik," ucapnya.

Direktur Lounge PT. Bumi Liputan Jaya-Blue Sky Group, Raynold Linan menambahkan, Lounge tiket.com siap memberikan pelayanan service yang baik antara lain, check in service yang tersedia di drop off keberangkatan yaitu bantuan pelayanan check in dan bagasi oleh tim Blue Sky. Selain itu ada juga buggy car sebagai sarana tambahan ke dan dari Lounge tiket.com.

"Lounge tiket.com merupakan Lounge yang ke 17 yang dikelola oleh PT Bumi Liputan Jaya. Tentunya kami berharap kehadirannya bukan hanya dapat memberikan pengalaman menunggu yang menyenangkan dan penuh kenyamanan tetapi juga memberikan one stop service point bagi semua pengunjung,"katanya.

