Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate Black Edition II Hadir di GIIAS Medan 2019

TRIBUN-MEDAN.com-PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT. MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia, kembali berpartisipasi dalam ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) Medan yang berlangsung pada tanggal 23-27 Oktober 2019 di Santika Convention Center, Medan.

Menargetkan 200 unit pada ajang GIIAS Medan kali ini, Mitsubishi Motors hadir di booth C, Santika Convention Centre, Medan. Booth Mitsubishi Motors menampilkan model Eclipse Cross, New Triton, Xpander dan Pajero Sport Rockford Fosgate Black Edition.

"Kami terus berupaya menghadirkan produk terbaik yang ditunjang dengan Iayanan penjualan dan purnajual yang prima. Sebagai bagian dari komitmen tersebut pada ajang GIIAS Medan 2019 kami menghadirkan Pajero Sport Rockford Fosgate Black Edition edisi ke 2 untuk menjawab tingginya minat masyarakat akan edisi terbatas Pajero Sport yang kami luncurkan pada GIIAS 2019 lalu dengan tampilan eksterior yang semakin tough dan sporty," ujar Imam Choeru Cahya selaku Executive General Manager Sales & Marketing Division PT. MMKSI.

Persembahan produk dan program Mitsubishi Motors di GIIAS Medan merupakan bentuk apresiasi Mitsubishi Motors bagi para konsumen di wilayah Sumatera Utara yang memberikan kepercayaan dan penerimaan baik terhadap produk Mitsubishi Motors.

"Di mana Pajero Sport meraih pangsa pasar sebesar 49 persen pada periode Januari-Juli 2019. Capaian ini sekaligus mengkuhkan posisi Pajero Sport sebagai pemimpin pasar segmennya di wilayah Sumatera Utara pada periode tersebut," cetusnya.

Selain Pajero Sport lanjut Imam, Mitsubishi Xpander juga mendapat penerimaan pasar yang positif di wilayah Sumatera Utara dengan capaian pangsa pasar sebesar 23 persen pada periode Januari-Juli 2019.

"PT. MMKSI memberikan penawaran menarik bagi konsumen yang melakukan SPK pada event ini. Dengan program penjualan 'Year End Festival' dan juga suvenir khusus SPK di tempat selama GIIAS Medan berlangsung," ujarnya.

Pengunjung GIIAS Medan juga dapat merasakan langsung sensasi berkendara kendaraan penumpang Mitsubishi Motors melalui unit test drive Eclipse Cross, Pajero Sport, Xpander varian Ultimate dan Exceed M/T.

Lebih lanjut Imam menjelaskan, pengunjung GIIAS Medan 2019 juga dapat menyaksikan penampilan Accoustic Band dan presentasi produk Mitsubishi Motors pada tanggal 26-27 Oktober 2019 pada jam-jam tertentu.

Selama di GIIAS Medan 2019, Mitsubishi memberikan promo menarik berupa SPK on site All Variant mendapatkan souvenir berupa Powerbank dan payung golf Mitsubishi, Voucher belanja Rp3 juta untuk pembelian Pajero All Variant kecuali Pajero RF, Lucky dip Emas 3 Gram atau Voucher belanja Rp2 juta untuk pembelian Xpander tipe Ultimate, Sport & Exceed.

Sedangkan setiap pembelian Xpander & Pajero all variant periode Oktober hingga Desember berkesempatan mengikuti undian Lucky Draw untuk mendapatkan hadiah sebagai berikut Grand Prize satu Unit Pajero Dakar Ultimate, General Prize, tiga unit Xpander Ultimate, 30 Japan Tour Package(Couple), dan 150 Unit Iphone XR. (cr18/tribun-medan.com)