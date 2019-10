Mobil Termahal di Pameran Otomotif GIIAS Medan 2019

Lexus RX 300 f Sport 4x2 A/T di pameran GIIAS Medan 2019, Jumat (25/11/2019)

TRIBUN-MEDAN.COM - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Medan 2019 diselenggarakan 23-27 Oktober 2019 di Hotel Santika Medan.

Pantauan wartawan www.tribun-medan.com, Lexus RX 300 f Sport 4x2 A/T masuk dalam daftar mobil paling mahal yang dipamerkan dalam ajang bergengsi ini.

Lexus RX 300 f Sport 4x2 A/T dibandrol dengan harga lebih dari Rp 1,4 miliar.

Meski harganya yang relatif mahal, mobil ini tak kehilangan penggemar.

Hal ini lantaran mobil ini memiliki aksesori terbaik di kelasnya.

Berikut speksifikasi Lexus RX 300 f Sport 4x2 A/T :

• Comfort

Other : Exclusive F SPORT Leather, Electrochromic (EC) Inside Rear View Mirror, Ventilated Front Seats (Heated & Cooled) with Heated Rear Seats, 8-way Power Adjustable Front Seats, Memory Seat (Driver Only).

Air-conditioning : Dual-Zone Independent Climate Control.

• Convenience