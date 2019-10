Camila Cabello Diundang Pangeran William dan Kate Middleton ke Istana Kensington untuk Tujuan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Kate Middleton dan Pangeran William baru-baru ini menyambut beberapa remaja yang benar-benar inspirasional ke rumah mereka di Istana Kensington.

Dilansir dari laman people, The Duke and Duchess of Cambridge usai tur mereka di Pakistan.

Pangeran William dan Kate Middleton mengungkapkan bahwa mereka menghormati 10 finalis di BBC Radio 1 Teen Heroes Awards awal bulan ini.

Kate Middleton menyapa para remaja dengan mengenakan pakaian sutra vintage, gaun midi gaya 1930-an karya L.K.Bennett.

Sedangkan Pangeran William juga bergabung dengan penyanyi Camila Cabello.

"Saya merasa sangat terhormat diundang ke Istana Kensington untuk bertemu dan merayakan finalis Pahlawan Remaja tahun ini dengan Duke dan Duchess of Cambridge," kata Camila Cabello kepada BBC.

“Mendengar hal luar biasa yang dilakukan Pahlawan Remaja ini sangat inspiratif!

Hasrat dan dedikasi mereka untuk membantu orang lain luar biasa dan mereka benar-benar membuat saya kagum!”