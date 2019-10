Syahrini Tinggalkan Busana Ketat, Kini Pilih yang Lebih Longgar Karena Banyak Makan

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Syahrini selama ini dikenal lewat busana-busana mewah nan ketat. Namun, kini pelantun "Sesuatu" itu mulai menghempaskan itu.

Ia beberapa kali tampak tampil di panggung dengan dibalut busana yang ukurannya lebih besar alias longgar. Ada apa?

"Karena aku lagi gemuk, gemuk sekali. Jadi enggak mood pakai yang ketat-ketat, nyaman leluasa bergerak, he he he enggak usah pakai korset he he he," ujar Syahrini dalam video berjudul "Tampil dengan Baju Longgar di Silet Awards 2019, Syahrini Hamil?" di kanal YouTube Cumicumi, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (27/10/2019).

Syahrini mengatakan, kebiasaannya berpakaian ketat itu sejenak ia tinggalkan dulu lantaran usai menikah dengan Reino Barack, pola makannya menjadi lebih sering.

"Karena kan nemenin suami terus banyak hal yang dilakukan selama berumah tangga ini. Isinya makan, makan, dan makan, jadi menggemuk," ucap Syahrini.

Diketahui, Reino seringkali melakukan test food di beberapa negara untuk keperluan bisnisnya yang beberapa bergerak di bidang kuliner.

Mengenai kabar kehamilan yang muncul karena bentuk tubuh dan gaya berpakaiannya berubah, Syahrini hanya minta untuk didoakan.

"Didoakan aja apa pun yang diprediksi masyarakat di luar sana atas aku, didoakan aja yang terbaik," kata Syahrini.

"Ngalir aja (kehamilan) selayaknya waktu berjalan. Aku enggak ada program. Dikasih (momongan) sekarang alhamdulillah, dikasih besok alhamdulillah. Dikasih cepat, lebih alhamdulillah, he he he," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hempaskan Busana Ketat, Syahrini Kini Pilih yang Longgar"