Netizen Malaysia Marah Kotanya Tak Masuk 50 Kota Terbaik Dunia Untuk Makanan Jalanan

TRIBUN-MEDAN.com-Majalah bisnis COEWORLD mengeluarkan daftar The World’s 50 Best Cities For Street Food-Obsessed atau 50 Kota Terbaik Dunia Untuk Makanan Jalanan. Di daftar tersebut, tidak ada satupun kota dari Malaysia yang masuk.

Secara berurutan peringkat tiga besar diduduki oleh Singapura, Bangkok, dan Hongkong. Indonesia diwakili oleh Bali menduduki peringkat ke 45 dari 50 kota terbaik.

Hal ini rupanya membuat banyak netizen Malaysia kecewa dan mempertanyakan daftar tersebut. Mereka merespon daftar tersebut lewat komentar di media sosial.

"Hah?? Serious la singapore no.1?? Berapa depa bayar dekat ceoworld mag ni. Sana ada street food ke?," tulis akun @HardstyleFamMY di Twitter.

Ada juga akun @TheRafey, Rafizal or Rafey yang mengklaim makanan jalanan Malaysia lebih baik dari makanan jalanan Singapura.

Sampai ada netizen yang berkomentar di situs resmi Ceoworld.biz dan protes akan daftar tersebut

"Tidak bisa berkata-kata tentang majalah ini. Mulai merasa ragu akan keakuratan isi majalah ini. Harap melakukan perjalanan ke Malaysia & Taiwan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan sebelum menerbitkan daftar ini," tulisnya akun @KT Lim.

Komentar selanjutnya disusul salah satu netizen yang juga memiliki pendapat yang sama dengan akun @KT Lim.

"Huh, majalah ini omong kosong. Tidak pernah bepergian ke Malaysia atau Taiwan dengan benar," tulis akun @Gwyneth Bernet.

Taiwan sebenarnya masuk dalam daftar tersebut, tetapi mendapat peringkat ke 25. Hal ini juga membuat beberapa netizen kecewa.

Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle, salah satu restoran berlabel Michelin Star dengan harga terjangkau versi Traveloka yang ada di Singapura. (DOK. Traveloka)

Daftar 50 Kota Terbaik Dunia Untuk Makanan Jalanan berasal dari survei tahunan terhadap 92.000 pelancong bisnis dan 1.400 agen perjalanan perusahaan di 86 negara yang ditugaskan oleh majalah CEOWORLD. Studi ini dilakukan selama tiga bulan dari 18 Juli - 19 September 2019.

50 kota dengan makanan jalanan terbaik antara lain adalah Singapura, Bangkok, Hong Kong, Ho Chi MinhMumbai, Rome, Tel Aviv, Sydney, Mexico City, Portland, Dubai, Chicago, Seoul, Berlin, Paris, Istanbul, Los Angeles, Palermo, Tokyo, dan New Orleans.

Cartagena pada urutan berikutnya. Dilanjutkan Port Louis, Honolulu, San Francisco, Taipei, Marrakech, Rio de Janeiro, New York, Austin, Durban, Kingston, San Juan, Amsterdam, Havana, Fukuoka, Amman, Bogota, Osaka, Budapes, Athens, Miami, Delhi, London , Beijing, Bali, Cairo, Dakar, Sao Paulo, Barcelona, dan Kolkata. (Yana Gabriella Wijaya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Netizen Malaysia Protes, Tidak Masuk Daftar Kota dengan Street Food Terbaik."