Samosir Tuan Rumah Tourism Organization (TPO), Danau Toba akan Dikunjungi 16 Kepala Negara

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Pemkab Samosir menggelar temu pers berkaitan dengan terpilihnya Kabupaten Samosir sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan tourism organization (TPO).

Pertemuan dipimpin oleh Bupati Samosir Rapidin Simbolon di rumah dinasnya di Jalan Putri Lopian, Pangururan, Selasa (29/10/2019).

Selain Rapidin, hadir Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Ria Telaumbanua dan General Secretary of TPO and the Delegation Kim Soo-il dan jajarannya dari Korea. Dr Ria Telambanua, Kadis Pariwisata Sumut menjelaskan maksud dari kedatangan Profesor Kim di Samosir serta alasan Kim memilih Samosir menjadi tuan rumah terselenggaranya even itu.

"TPO ini merupakan organisasi pariwisata se-Asia Fasifik. Dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia serta Samosir menjadi tuan rumah,"jelasnya.

Ria Telambua menambahkan, tujuan dari terselenggaranya event di tahun 2021 ini nantinya negara-negara yang tergabung dalam organisasi TPO akan mempromosikan keunggulan Samosir dari sektor Pariwisata.

Menurut Ria, event ini merupakan momentum yang sangat baik bagi Samosir secara khusus untuk industri pariwisata.

Ria menambahkan, 16 kepala negara se Asia Pasifik anggota TPO direncanakan hadir pada 2021 nanti untuk siap mempromosikan Samosir. Untuk itu, dari segi pengamanan pun bahkan akan dilakukan sedemikian ketat.

Total yang terlibat nantinya adalah 126 Kabupaten Kota dan provinsi serta16 Negara se Asia Fasifik yang telah menjadi anggota TPO. Diainggung soal kesiapan kecamatan untuk menunjang terselenggaranya TPO ini, Ria mengaku telah melakukan sosialisasi ke kecaman-kecamatan terkait di Kabupaten Samosir.

"Kami baru kemarin membuatkan sosialisasi, nanti setelah ini kan ada lagi kegiatan kegiatan untuk mensosialisasikannyaya lebih ke daerah lagi. Mungkin ke sampai ke desa-desa,"tuturnya.

Sementara itu, Bupati Samosir mengaku telah siap menjadi tuan rumah TPO demi meningkatnya ekonomi masyarakat Samosir dari segi pariwisata. Untuk menjadi tuan rumah memang bukan hal yang mudah dan memang banyak hal yang terlebih dulu dipersiapkan