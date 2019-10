Jadwal Liga 1 Hari Ini: Madura United vs PS Tira-Persikabo, Klasemen Liga 1 Sementara, Nonton Live

Pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2019 akan disiarkan secara langsung di Indosiar.

Beberapa laga bigmatch juga tersaji di pekan ke-25 Liga 1 2019.

Seperti pertemuan antara Persib Bandung vs Persija Jakarta, Bhayangkara FC vs PSM Makassar, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, hingga Madura United vs Tira Persikabo.

Sementara itu, memasuki jadwal Liga 1 2019 pekan ke-25, Bali United masih memimpin klasemen sementara.

Bali United kokoh di puncak dengan koleksi 51 poin dari 22 laga yang dilakoni.

Disusul dengan Madura United yang berada di posisi kedua dengan 41 poin dari 24 laga.

Madura United ditempel ketat Borneo FC yang kini mempunyai 40 poin di peringkat ketiga dari 23 laga.