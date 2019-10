Makan Malam dan Rayakan Halloween di Desa Penari Cambridge Hotel Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Halloween yang diperingati setiap 31 Oktober menjadi salah satu perayaan yang dinanti-nantikan di beberapa negara.

Umumnya tradisi merayakan Halloween ada di negara Barat, namun belakangan ini tradisi merayakan Halloween mulai masuk ke Indonesia dan Medan tentunya.

Hal ini tampak dari beberapa mal yang sudah mulai menampilkan dekorasi Halloween. Berbagai hal yang identik dengan labu yang diukirkan tengkorak, kostum seram, hingga dandanan ala zombie ini mulai tampak diberbagai fasilitas umum.

Namun ada yang unik dengan perayaan Halloween di Cambridge Hotel Medan. Mengusung konsep kearifan lokal, hotel yang berada di Jalan S. Parman No.217, Kota Medan ini menawarkan buffet KKN Desa Penari.

Cerita KKN Desa Penari ini pernah viral beberapa saat lalu. Mengadopsi kengerian Desa Penari, Cambridge Hotel Medan membuat dekorasi buffet seperti desa yang didominasi warna gelap.

"Biasanya kan kita memang merayakan 31 Oktober itu dengan Halloween party. Idenya sudah muncul sejak September, karena konsep party sudah biasa, kita mau membuat sesuatu yang baru yaitu KKN Desa Penari ini," ungkap Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian.

Nera menambahkan, konsep yang ditawarkan tetap mirip dengan Halloween tapi diganti dengan kearifan lokal yakni KKN Desa Penari. Hal ini sejalan juga dengan selera para pengunjung hotel ini yang kebanyakan menyukai makanan Indonesia.

"Untuk KKN Desa Penari Buffet makanan yang akan di tonjolkan berupa Nasi Goreng Hitam, Ayam Bakar Krabon, dan Daging Masak Merah Darah. Tentunya namanya saja yang pakai darah, kalau makananya enggak, kita semua sajikan makanan halal," jelas Nera.

Menu-menu ini merupakan makanan Indonesia yang ditampilkan dengan cara berbeda. Ada total 120 sajian menu dan 4 live cooking stall pada 31 Oktober 2019 nanti di The Cafe Cambridge Hotel Medan. Buffet ini ditawarkan dengan harga Rp 185 ribu per pax.

"Kalau dekorasinya kita akan buat rumah yang akan ditutupi kain hitam untuk membangkitkan aura mistisnya. Penarinya sih tidak akan ada tapi kita tetap pada konsep spooky (menyeramkan)," katanya.

Bagi anda yang tertarik mencoba buffet KKN Desa Penari ini, bisa langsung datang ke Cambridge Hotel Medan. Dikatakan Nera, tradisi Halloween memang bukan tradisi asli orang Indonesia. Warga Medan pun belum semua memahami konsep ini.

"Dari pengalaman tahun ke tahun, bagi yang sudah paham dengan konsep perayaan Halloween, tentunya antusias dengan kegiatan ini. Cuma bagi yang belum paham pasti masih bertanya-tanya mengenai kegiatan ini," ungkap Nera.

Namun begitu ia tetap optimistis menawarkan konsep ini, terlebih karena konsep yang Cambridge Hotel Medan tawarkan berbeda dengan perayaan Halloween pada umumnya di Kota Medan.

"Kita mencoba menawarkan saja konsep ini kepada tamu. Selain itu dekorasi Halloween juga kita siapkan di The View Music Lounge and Bar Cambridge Hotel Medan, tapi hanya dekorasinya saja. Untuk paket khusus makanan hanya ada di The Cafe Cambridge Hotel Medan," pungkasnya.

(cr18/tribun-medan.com)