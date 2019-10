Brian McFadden Eks Westlife Akan Gelar Konser Perdana di Medan, Catat Tanggalnya

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN – Euforia lagu-lagu Westlife masih menggelora di Tanah Air meski grup musik itu telah selesai menggelar konser di Jakarta dan Palembang beberapa waktu lalu.

Nah, bagi yang masih 'rindu' dengan lagu-lagu Westlife, ada kabar gembira, nih, buat kalian. Brian McFadden 'Westlife' akan tampil dalam konser tunggal perdananya di Kota Medan, Sumatera Utara, pada 10 November 2019, bertajuk 'Romantic Intimate Concert With Brian McFadden', yang diprakarsai oleh Promotor Liquid Piring Entertainment dan didukung oleh Promotor Full Color Entertainment.

Nantinya, Brian McFadden direncanakan akan menyanyikan lagu-lagu Westlife seperti 'If I Let You Go', 'Flying Without Wings', dan 'I Have a Dream/Seasons in the Sun'. Tiket konser ini dapat dibeli di aplikasi dan website Tiket.com dan di outlet Indomaret terdekat mulai Kamis, 5 September 2019 pukul 11:59 WIB.

CEO Liquid Piring Entertainment, Hardy, yang menjadi Promotor konser ini, menyambut gembira rencana Brian McFadden berkunjung ke Kota Medan, Sumatera Utara, untuk bernostalgia bersama masyarakat Medan dalam konser 'Romantic Intimate Concert With Brian McFadden' pada 10 November 2019 mendatang.

“Ini momen bersejarah bagi masyarakat Kota Medan untuk dapat menyaksikan aksi panggung artis initernasional seperti Brian McFadden secara langsung di panggung. Jika selama ini para penggemar Brian McFadden hanya bisa menyaksikan penampilannya di layar TV, nah, pada 10 November 2019 mendatang, bisa menyaksikan penampilannya langsung di depan mata,” tutur Hardy sambil tersenyum.

Selain itu, Hardy menambahkan, Liquid Piring Entertainment ingin memberikan gelaran musik berkelas yang bertaraf internasional di Kota Medan, Sumatera Utara, yang telah lama terkenal sebagai 'gudangnya' seni musik dengan para musisi berbakat dan berprestasi.

“Kami ingin memberikan sebuah konser musik berkelas yang bertaraf internasional di Kota Medan, agar ke depannya, selain warganya mendapatkan hiburan yang berkelas, Pemerintah Daerah juga bisa mendapatkan devisa dari konser semacam ini.

Jadi, semua pihak dapat merasakan sisi positif dari event ini. Selain itu, Medan sudah terkenal dengan para musisi berbakat baik dari jebolan ajang pencarian bakat maupun yang memang sudah exist di dunia tarik suara sebelumnya. Karena itulah, sudah sepatutnya Kota Medan mendapatkan suguhan gelaran musik yang berkualitas,” tambah Hardy, menjelaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh Managing Director Full Color Entertainment, David Ananda, yang menjadi Promotor pendukung konser ini. Bagi Full Color Entertainment, konser Brian McFadden di Kota Medan, Sumatera Utara, ini dapat menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat Kota Medan.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari konser berkelas yang bertaraf internasional seperti ini di Kota Medan. Konser ini dapat menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat pecinta musik di Kota Medan pada umumnya dan para penggemar lagu-lagu Westlife khususnya. Karena nantinya, Brian McFadden juga akan tampil menyanyikan lagu-lagu terkenal dari Westlife seperti 'If I Let You Go', 'Flying Without Wings', dan 'I Have a Dream/Seasons in the Sun',” ungkap David Ananda.