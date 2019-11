Magister Ilmu Komunikasi USU Gelar Konferensi Internasional Bertema Branding City di Era Digital

TRIBUN-MEDAN.com - Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU menggelar Konferensi Internasional 2nd ICOMMDT 2019 (International of Communication, Cultural, and Digital Technology) bertemakan The Challenge of City Branding in Digital Era 4.0, 1-3 November 2019 di Garuda Plaza Hotel, Medan.

"Kegiatan ini menanggapi perkembangan serta tantangan zaman di masa kini, terutama peranan teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi," ucap Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU Prof Lusiana Andriani Lubis didampingi Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi Syafruddin Pohan, Jumat (1/11/2019)

Konferensi Internasional ini dihadiri para akademisi dan mahasiswa Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, Bangladesh dan Nigeria, serta sejumlah pejabat di lingkungan USU, pejabat Kementerian Kominfo RI dari Jakarta, praktisi komunikasi dan Humas.

Selain itu sebagai pembicara utama (keynotes speaker) dan pembicara tamu (invited speaker) antara lain Pengurus Pusat Badan Perhimpunan Humas Indonesia (Perhumas) Benny S. Butar-butar, Dr Bahiyah Omar dari School of Communication Universiti Sains Malaysia (USM) dan Dr Iskandar Zulkarnain.

Konferensi Internasional ini akan menpresentasikan 52 makalah serta menampilkan 10 poster presentation.

Akhir dari kegiatan ini para peserta konferensi internasional akan diajak berkeliling kota dengan agenda wisata kota (field trip) antara lain ke Istana Maimun, Mesjid Raya Al Mashun, Tjong A Fie Mansion.

