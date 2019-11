YouTuber Kondang Atta Halilintar Angkat Bicara soal Isu Skandal dengan Liza Aditya di Kamar Hotel

TRIBUN MEDAN.com - YouTuber kondang Atta Halilintar merasa geram atas isu negatif yang menerpanya belakangan ini.

Usai heboh tuduhan berhubungan intim dengan DJ seksi Bebby Fey, kini Atta Halilintar dirumorkan terlibat skandal dengan penyanyi Liza Aditya di kamar hotel.

Atta Halilintar disebut-sebut pernah bermalam atau menginap di kamar yang sama dengan Liza Aditya.

Kabar tak sedap tersebut berhembus bukan dari kedua belah pihak, melainkan diunggah sebuah akun Instagram yang mengaku sebagai pemilik apartemen.

Akun tersebut tidak menyebut secara terang-terangan, melainkan menyebut Babang geledek dan seorang wanita berinisial LA bermalam di kamar yang sama.

Mengenai nama samaran tersebut, warganet menduga yang dimaksud adalah Atta Halilintar dan Liza Aditya.

Kabar tersebut juga telah sampai pada Atta Halilintar. Ia pun angkat bicara dan memberikan pesan menohok.

Lewat laman Instagramnya, ia mengingatkan agar menikmati hidup tanpa harus menghiraukan omongan orang. "Life is too short to worry about what others say or think about you. So just enjoy life, have fun, and give them something to talk about," begitu bunyi pesannya.

Klarifikasi Atta Halilintar