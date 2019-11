Persiapan Maksimal, Kontingen Tenis Meja Sumut Target Loloskan Tim Beregu ke PON 2020

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumut menargetkan para atletnya yang berlaga pada kejuaraan nasional (kejurnas) mampu merebut tiket lolos untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Kejurnas yang juga babak kualifikasi Pra-PON tersebut berlangsung 2-7 November 2019 di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pelatih tim tenis meja Sumut Husni Hidayat mengatakan, para atlet Sumut yang berlaga di kejurnas tersebut memiliki peluang besar untuk lolos hingga ke delapan besar.

Bahkan diharapkan satu atau dua atlet mampu meraih medali di ajang tersebut.

"Target kita gak muluk-muluk, yang pasti untuk lolos (PON) kita ada peluang. Kita cari lolos dulu. Kalau medali memang agak berat bisa semua, kita akuin dari pulau Jawa, tapi atlet potensial kita Stevani ada peluang di tunggal putri, kita harapkan," ujarnya, Sabtu (2/11/2019).

Husni menjelaskan, pada Kejurnas tenis meja tahun ini, akan mempertandingkan sebanyak 7 nomor, yakni beregu putra, beregu putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, perorangan putra, dan perorangan putri. Nantinya dari Pra PON ini hanya 16 regu putra dan 12 regu putri terbaik yang berhak melaju ke PON 2020 mendatang.

Karena itu, sebagai prioritas, tim Sumut akan berusaha keras untuk bisa lolos dari nomor beregu. Dengan demikian seluruh atlet akan turut bertanding nantinya di semua nomor.

"Beregu menentukan. Kalau beregu lolos, mereka sudah pasti main di semua kelas. Kalau beregu gak lolos lihat masing-masing nomor. Karena gak entry by name tapi by quota untuk beregu, kecuali hanya lolos tunggal berarti hanya main di nomor tunggal," terangnya.

Lebih lanjut kata pelatih berlisensi nasional ini, para atlet tenis meja Sumut sudah dipersiapkan semaksimal mungkin dalam pelatda. Berlatih setiap hari jelang kejurnas, dia Optimistis akan menuai hasil maksimal pada kejurnas tahun ini.

"Semua program latihan sudah kita lakukan, mulai fisik hingga teknik, tinggal kesiapan mereka di meja saat pertandingan," ungkapnya.

Husni berharap, selama laga berlangsung anak asuhnya mampu tetap dalam kondisi prima dan terhindar dari cidera. Selain itu dia ingin agar para atlet bermain semaksimal mungkin dan mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa beban.