Boyband NCT 127 Berikan Penampilan Memukau di MTV EMA 2019

TRIBUN-MEDAN.com- Boyband Korea, NCT 127 memberikan penampilan memukau dalam MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2019 yang digelar Seville, Spanyol, pada hari Minggu (03/11/2019) waktu setempat.

Sub unit NCT ini menjadi perbincangan setelah menjadi grup K-Pop pertama yang tampil di panggung MTV dunia.

Walaupun NCT 127 hanya tampil dengan delapan member, tanpa Kim Jungwoo.

NCT 127 membawakan lagu "Highway To Heaven" english version. "Highway To Heaven" merupakan salah satu lagu dalam EP We Are Superhuman yang dirilis pada Mei 2019 dan berhasil menduduki peringkat 11 dalam Billboard 200.

Namun penampilan mereka masih membius para NCTzen, sebutan penggemar NCT, tertuma NCTzen di Eropa, Inggris dan Irlandia. Kedelapan member masuk setelah video pengenalan berwarna hitam putih mereka selesai ditampilkan.

Suasana monokrom tidak berlangsung lama, karena boyband asuhan SM Entertainment mengubah panggung menjadi seperti video musik mereka.

Panggung menjadi begitu berwarna dengan banyaknya lampu dan asap yang membuat menjadi begitu meriah.

Penampilan di MTV EMA 2019 merupakan penampilan perdana NCT 127 membawakan lagu "Highway To Heaven" english version di acara televisi.

Taeyong cs berhasil memberikan penampilan yang luar biasa, walaupun dengan koreografi yang powerfull dan mengisi panggung.

Selain NCT 127, beberapa musisi kenamaan juga menjadi pengisi pada MTV EMA, yaitu Dua Lipa dan Rosalia.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul NCT 127 Mencetak Sejarah di MTV EMA 2019