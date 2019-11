Gong Yoo dan Lee Dong Wook akan Dipertemukan Lagi dalam Sebuah Acara Televisi

TRIBUN-MEDAN.com- Duo Goblin yaitu Gong Yoo dan Lee Dong Wook akan dipertemukan lagi dalam sebuah acara televisi.

Aktor Gong Yoo dipastikan akan menjadi bintang tamu acara talk show yang dipandu Lee Dong Wook, "Lee Dong Wook Wants to Talk".

"Memang benar Gong Yoo akan tampil di program Lee Dong Wook Wants to Talk di SBS," kata agensi Gong Yoo, FNC Entertainment.

Gong Yoo akan menjadi bintang tamu pertama di acara tersebut.

Ini akan menjadi pemunculan bersama Gong Yoo dan Lee Dong Wook sejak mereka membintangi drama Goblin pada 2016.

Kehadiran Gong Yoo tersebut untuk menunjukkan kesetiaan pada persahabatannya dengan Lee Dong Wook.

"Gong Yoo sekarang berada di Pulau Jeju untuk syuting Lee Dong Wook Wants to Talk with Lee Dong Wook. Dia menjadi bintang tamu pertama," kata agensi.

Episode pertama Lee Dong Wook Wants to Talk akan ditayangkan pada 4 Desember 2019.(*)

